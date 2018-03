Dritte jährlich stattfindende Postgres Vision Konferenz führt Innovatoren im Bereich Open Source-Datenmanagement zusammen

Einziges Event der Branche, das sich dediziert denEinsatzmöglichkeiten von Postgres für die Herausforderungen derdigitalen Geschäftswelt widmet, ruft zu Konferenzbeiträgen auf, umdas Gespräch zwischen Praktikern und Führungskräften zu vertiefenBoston (ots/PRNewswire) - Postgres Vision(http://bit.ly/PGVISION), die wichtigste Veranstaltung für dieDatenbankbranche, um die Möglichkeiten für die Anwendung von Postgresin unternehmenskritischen Umgebungen und im digitalen Geschäftauszuloten, wird erneut in Boston abgehalten. Postgres Vision 2018findet vom 5. - 6. Juni 2018 im Royal Sonesta Hotel an den Ufern desmalerischen Charles River statt.Die mittlerweile zum dritten Mal ausgerichtete Postgres Vision hatsich bereits zu einer der führenden Veranstaltungen für Vordenker ausTechnologie und Wirtschaft, Innovatoren, Entwickler undFührungskräfte aus der ganzen Welt entwickelt, um dieZukunftsmöglichkeiten von Postgres im Unternehmen zu erkunden."Die Unternehmen nutzen digitale Initiativen, um sichWettbewerbsvorteile zu verschaffen, und sie müssen ihre Geschäfts-und Technologiemodelle an neue Cloud- und datengetriebene digitaleAnwendungen anpassen", erklärt Ed Boyajian, CEO und President vonEnterpriseDB. "Postgres kommt da genau recht, um diesenHerausforderungen zu begegnen und Datenbank-Architekturen zuerstellen, die kosteneffizient sind, aber dennoch die Funktionalitätund Zuverlässigkeit bieten, die große Unternehmen verlangen. PostgresVision ist zu einem Ort geworden, an dem Vordenker, OpenSource-Entwickler und Technologieunternehmen Ideen über dieInnovation und Agilität austauschen können, die Postgres für dasheutige digitale Geschäftszeitalter bereithält".Datenbankmanagementsysteme auf Open Source-Basis gelten alsausgereift, und Postgres hat unter den DBMS-Lösungen eine führendeStellung eingenommen. Unternehmen, die ihre Dateninfrastrukturenweiterentwickeln, müssen diese schnell in öffentlichen undCloud-Umgebungen implementieren, Kosten senken, um strategischinvestieren zu können, und sich schnell an die sich änderndenGeschäftsanforderungen anpassen. Postgres und OpenSource-DBMS-Lösungen bieten die benötige Flexibilität, nach der dieUnternehmen suchen, und unterstützen die Migration hin zucloudbasierten Bereitstellungsmodellen besser.Postgres Vision 2018 steht unter dem Motto "Postgres in the Cloud"und beinhaltet Keynote-Sessions, Informationspanels undPräsentationen, die es Organisationen ermöglichen, Strategien für dasDatenmanagement in der Cloud vorzubereiten. Inhaltliche Schwerpunktegehen auf sowohl die Bedürfnisse der Entscheidungsträger aus derWirtschaft als auch auf die der technologischen Problemlöser ein, mitThemen wie Migration von Legacy-Datenbanksystemen, Einführung vonDatabase-as-a-Service (DBaaS)-Lösungen, Vorbereitung auf dieDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO), und Integration vonAgility-Frameworks und DevOps-Methoden und neuen Postgres-Funktionen.Wie immer wird es auch die hochbeliebten Lightning Talks geben.Zu den Referenten zählen:- Craig Bogovich, Solutions Architect Consultant, NTT Data- Robert Haas, maßgeblicher Mitgestalter und Mitwirkender für dasPostgreSQL Projekt, und Vice President Chief Database Architect beiEDB- Bruce Momjian, Mitgründer und Kernteammitglied der PostgreSQLGlobal Development Group, und Senior Database Architect bei EDB- Henrik Roos, Leiter Technology Consultancy für Gesundheitswesen undöffentliche Dienste, Accenture FinlandDie Teilnehmer lernen von den führenden Köpfen im BereichPostgres-Datenmanagement Best Practices, um neuePostgres-Infrastrukturen vor Ort und in der Cloud zu implementieren,und erfahren mehr über die reichhaltige Funktionalität undInteroperabilität von Postgres innerhalb derData-Management-Plattform. Sie haben des Weiteren im Rahmen derKonferenz auch die Möglichkeit, an Trainingsworkshops fürverschiedene Qualifikationsniveaus teilzunehmen.Anmeldung für KonferenzbeiträgePostgres Vision 2018 lädt Wirtschaftsführer, Datenbankexperten undEntwickler dazu ein, sich mit einzelnen Vorträgen einzubringen oderan Podiumsdiskussionen teilzunehmen, die neue und sich entwickelndeMöglichkeiten der Bereitstellung von Postgres aufzeigen.Postgres Vision sucht konkret Beiträge und Vorschläge zuunternehmens- und entwicklungsrelevanten Themen, einschließlicherfolgreicher und kreativer Implementierung im Unternehmen;Datenintegrationsprojekte; Cloud-Projekte; kontinuierlicheWeiterentwicklung und DevOps; und Bereitstellung neuer Funktionen undFähigkeiten."Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal an der Postgres Visionteilgenommen, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht", stellt IlyaKosmodemiansky fest, CEO und Mitgründer von Data Egret. "DieKonferenz ist eine der größten PostgreSQL-Veranstaltungen überhauptund bietet eine großartige Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen, vonden Besten zu lernen und sein eigenes Wissen zu teilen. Es war einewirklich inspirierende und zum Nachdenken anregende Erfahrung".Die Postgres Vision Präsentationen sind auf die Dauer von 45Minuten angesetzt, einschließlich Zeit für Fragen und Antworten. Umeinen Beitrag einzureichen, füllen Sie bitte dieses Formular(https://goo.gl/forms/2ZMSCT9DTm5wqPf02) aus. Die Einreichungsfristendet am 30. März 2018.Ein Komitee, das sich aus Vordenkern der Postgres-Community undeinzelnen Vertretern der großen Technologiemarken zusammensetzt, wirddie endgültige Auswahl treffen. Die Vortragenden erhalten freienEintritt zur Postgres Vision 2017.Weitere Details finden Sie unter Postgres Vision 2018(http://bit.ly/PGVISION), wo Sie sich auch mit 40% Frühbucherrabattzum Preis von 295 USD für die Konferenz anmelden(http://bit.ly/2CMh3wV) können.Informationen zu Postgres VisionPostgres Vision konzentriert sich auf die aktuelle und zukünftigeNutzung von Postgres und Open Source-Datenmanagement. Dieeinzigartige Veranstaltung hält Einblicke von Koryphäen ausTechnologie und Wirtschaft bereit, Anwendungsfälle aus dem Bereichder Fortune 500, einen Überblick auf das Open Source-Ökosystem undlangfristige Betrachtungen von Branchenlegenden. Die Postgres VisionKonferenz wird vom 5. - 6. Juni im Royal Sonesta Hotel in Boston,Massachusetts, stattfinden. Die aktuellen Updates können Sie unterwww.PostgresVision.com finden.Alle Namen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.Pressekontakt:Cairbre SugrueSugrue Communications+44 (0)1932 429 779Cairbre@Sugruecomms.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/652831/Postgres_2018_Logo.jpgOriginal-Content von: EnterpriseDB, übermittelt durch news aktuell