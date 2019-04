Dritte Top-3-Platzierung in Folge im Visier: M-Sport Ford freut sich auf WM-Rallye Argentinien (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Köln (ots) -- Nach unglücklich verlorenem Sieg auf Korsika peilt M-Sport mitdem rund 380 PS starken Ford Fiesta WRC im Land der Gauchos einweiteres Topresultat an- Allround-Talent Elfyn Evans, längst im Kreis der absolutenTopfahrer angekommen, musste sich 2017 in Argentinien nur um 0,7Sekunden geschlagen geben- Nachwuchsmann Teemu Suninen kann auf Argentinien-Erfahrungen ausdem Vorjahr aufbauen und will für die eine oder andereÜberraschung sorgenKÖLN, 19. April 2019 - Nach zwei Podiumsresultaten hintereinanderund der zeitweisen Führung bei der Asphaltschlacht von Korsika sowieauf den winterlichen Pisten in Schweden stellt sich M-Sport Ford amletzten April-Wochenende gleich der nächsten Herausforderung: Rund umdas argentinische Küstenstädtchen Carlos Villa Paz wartet die erstevon zwei südamerikanischen Schotterveranstaltungen in Folge auf diegut 380 PS starken Fiesta WRC und ihre Fahrer Elfyn Evans (GB) undTeemu Suninen (SF). Die 18 zum Teil sehr schnellen und gutpräparierten Wertungsprüfungen (WP) über insgesamt 347,5 Kilometerentsprechen im Großen und Ganzen jenen des Vorjahres. Speziell amSchlusstag, wenn Klassiker wie "Mina Clavero" und "El Condor" auf demProgramm stehen, können sie jedoch auch mit sehr engen und rauenPisten aufwarten. Platz für Fehler bleibt da nicht, zumal die auf demin Köln-Niehl produzierten Fiesta basierenden Turbo-Allradler vor Ortfür den kaum 14 Tage später anstehenden WM-Neueinsteiger imbenachbarten Chile präpariert werden müssen. M-Sport Ford hat sichmit einem zweitägigen Entwicklungstest auf den dreiwöchigen Abstecherin die Heimat der Gauchos sowie das Land der Anden vorbereitet."Nachdem wir bei den ersten vier WM-Läufen dieser Saison dieSchnelligkeit unseres Fiesta World Rally Cars hinlänglich unterBeweis gestellt haben, blicken wir jetzt der Rallye Argentinien mitSpannung entgegen", erläutert M-Sport-Teamchef Richard Millener."Nach zwei Podestergebnissen in Folge wollen wir natürlich wiederunter die ersten Drei fahren. Zugegebenerweise haben wir 2018 inArgentinien nicht unsere beste Rallye erlebt, seither aber vielArbeit und Zeit investiert, dies zu beheben. Unsere Ingenieure undKonstrukteure kennen praktisch keine Pause. Erst vergangene Wochehaben wir in den Greystoke-Wäldern einen zweitägigen Entwicklungstestabsolviert. Nicht alles, was wir dabei ausprobiert haben, werden wirbereits in Carlos Villa Paz am Auto sehen. Doch wir konnten die Zeitauch nutzen, um das Fahrwerk für Argentinien abzustimmen sowie ElfynEvans und Teemu Suninen wieder in den richtigen Schotter-Modus zubringen. Die südamerikanische Doppelveranstaltung verlangt uns eineganz besondere Vorbereitung ab, denn vor der nächsten WM-Rallye inChile werden wir nicht wieder nach Europa zurückkehren - das ist neu,wir müssen für alle Eventualitäten vorbereitet sein. Ich denke, wirhaben uns auf mögliche Szenarien gut eingestellt. Dass wir dennochdie eine oder andere Herausforderungen werden meistern müssen, kannich aber auch nicht ausschließen."Elfyn Evans / Scott Martin (Ford Fiesta WRC, Startnummer 33);WM-Rang: 4; Rallye-Argentinien-Starts: 5. Bestes Ergebnis: Platz 2(2017)Dass der 30-jährige Waliser auf Schotter, Asphalt, Schnee und Eislängst zur Spitze der Rallye-WM-Fahrer zählt, konnte Elfyn Evans seitSaisonbeginn ohne jeden Zweifel unter Beweis stellen. Seinen zweitenWM-Laufsieg hat er zuletzt bei der Rallye Korsika nur um Haaresbreiteverpasst. Auch Argentinien scheint dem Allrounder aus Dolgellau gutzu liegen: 2015 gelang ihm in Südamerika erstmals der Sprung auf dasPodium der ersten Drei, 2017 musste er sich im Kampf um Platz einsnur um 0,7 Sekunden geschlagen geben - das drittknappste Ergebnis inder Geschichte der Rallye-Weltmeisterschaft. Nach Podestresultaten inMexiko und auf Korsika wollen Evans und Beifahrer Scott Martin nunerneut ein Top-3-Ergebnis herausfahren."Ich habe die Rallye Argentinien immer sehr genossen und freuemich schon auf die Rückkehr", betont Evans. "Die Fans sind einfachunglaublich und verwandeln diese Veranstaltung regelmäßig in etwasganz Besonderes. 2015 stand ich in Argentinien zum ersten Mal inmeiner Karriere auf dem Podium eines WM-Laufs, 2017 hätten wir fastgewonnen. Der Start in die laufende Saison ist uns ganz gut gelungen,daran wollen wir anknüpfen. An der nötigen Schnelligkeit sollte esnicht fehlen, der Fiesta WRC macht sehr gute Entwicklungssprünge -das möchten wir natürlich auch in Südamerika unter Beweis stellen.Doch der Wettbewerb ist sehr hart, im vergangenen Jahr sahen wir beidieser Rallye nicht besonders gut aus. Dennoch bin ichzuversichtlich, dass sich unsere Arbeit auszahlen wird und wir erneutganz vorne mitkämpfen können."Teemu Suninen / Marko Salminen (Ford Fiesta WRC, Startnummer 3);WM-Rang: 10; Rallye-Argentinien-Starts: 1. Bestes Ergebnis: Platz 9(2018)Auch wenn der 25-jährige Finne bereits im vergangenen Jahr miteinem World Rally Car bei der Rallye Argentinien am Start war: Unterden WM-Spitzenfahrern, die stark von ihrer Erfahrung profitieren,zählt Teemu Suninen auch weiterhin zu den "Rookies". Etwas einfachermacht es dem jungen Mann aus Tuusula der Umstand, dass die Routen der2019er Auflage mit jenen der Vorsaison praktisch identisch sind. Unddass er gemeinsam mit Beifahrer Marko Salminen stets für die eineoder andere Überraschungen gut ist, hat er in dieser Saison am Steuerdes Fiesta WRC bereits zur Genüge gezeigt."Ich bin wirklich sehr gespannt auf die kommende Woche - es wirdinteressant zu sehen, wo wir stehen werden", bestätigt Suninen. "Dielaufende Saison hat gezeigt, dass M-Sport Ford mit unserem Fiesta WRCein großer Sprung nach vorne gelungen ist. Sicher steht für uns überder Rallye Argentinien noch das eine oder andere Fragezeichen, aberdie vergangenen WM-Läufe haben gezeigt, dass wir mit unserem Autoauch in Südamerika konkurrenzfähig sein sollten. Im vergangenen Jahrwar ich erstmals in Argentinien am Start. Die Rallye ist zwar nichtbesonders grob, verlangt den World Rally Cars aber dennoch viel ab:Gerade in den schnellen Passagen lauern tiefe Löcher, die den Wagenoftmals in die Luft katapultieren. Zudem kommt es auf gute Traktionan und wie die Autos sich in den tiefen Spurrillen verhalten - Dinge,auf die wir bei unseren Testfahrten in der Vorwoche besondersgeachtet haben. Persönlich stehe ich nicht mehr so unter Druck, eingutes Ergebnis abliefern zu müssen, wie vor der Rallye Korsika.Dennoch wollen wir natürlich so viele WM-Punkte wie möglichmitnehmen. Und wir fangen nicht bei null an: Wir können mit demAufschrieb von 2018 arbeiten, denn die Strecken haben sich kaumverändert."# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Pressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell