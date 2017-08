Mainz (ots) -In der dritten Staffel der "Terra X"-Zeitreise taucht der BerlinerArchäologe Matthias Wemhoff erneut in die Parallelgeschichte derZivilisationen ein. In der ersten der beiden neuen Folgen, "Die Weltim Jahr 1000 v. Christus", die am Sonntag, 3. September 2017, 19.30Uhr, im ZDF gezeigt wird, beschäftigt sich der Archäologe mit derBronzezeit.Um 1000 vor Christus soll König David Jerusalem erobert und denOrt im Bergland Palästinas zum religiösen und politischen Mittelpunktseines aufstrebenden Reiches gemacht haben. Heute wird die gesamteÄra Bronzezeit genannt - nach der damals neuen Metall-Legierung. Abergab es tatsächlich schon überall Bronze?Archäologische Funde zeigen, dass Waren und Ideen bereits 1000 vorChristus von den Regionen rund um das Mittelmeer in den Nordenwanderten. So gelangte vielleicht auch das Wissen um den Lauf derGestirne in das Gebiet des heutigen Deutschland. Die Gestirne lesenzu können, war auch auf der anderen Seite der Erde für die Menschender Lapita-Kultur, die späteren Polynesier wichtig: Die Lapitahatten ebenso wenig Kenntnis von Bronze wie die mysteriösen Olmeken,die zu gleicher Zeit in Mexiko lebten, die ersten PyramidenMittelamerikas bauten, gigantische Kopfskulpturen fertigten und alserste Menschen Amerikas eine Schrift verwendeten. Zur gleichen Zeit,auf der anderen Seite der Welt, erfanden die Phönizier in Nordafrikaein Alphabet mit 26 Zeichen, das über die schon damals existierendenHandelswege zur Grundlage für unser ABC wurde.Matthias Wemhoff führt die Zuschauer durch eine ferne Zeit, zeigtGemeinsamkeiten und Unterschiede auf und schaut, welche kulturellenErrungenschaften von damals heute noch zu finden sind. Im zweitenTeil der "Terra X"-Zeitreise führt Matthias Wemhoff die Zuschauer amSonntag, 10. September 2017, 19.30 Uhr, rund um den Globus "In dieWelt im Jahr 1800 Uhr".Pressemappe: http://ly.zdf.de/p2o/https://terra-x.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFterraXAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell