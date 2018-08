Mainz (ots) -"Professor T." ermittelt wieder. Am 20. August 2018 haben in Kölndie Dreharbeiten zur dritten Staffel der ZDF-Krimiserie begonnen. Invier neuen Folgen löst der brillante, eigenwilligeKriminologie-Professor Jasper Thalheim (Matthias Matschke) - kurz"T." genannt - erneut als Polizeiberater Kriminalfälle. Lucie Heinze,Helgi Schmid und Julia Bremermann sind wieder mit dabei, Simon Böerund Dietrich Hollinderbäumer neu im Ensemble. Gastrollen habenunteren anderen Tobias Licht, Sönke Möhring, Thomas Heinze, JochenSchropp und Jasmin Schwiers übernommen. Wie in den vorigen Staffelnführt Thomas Jahn nach seinem eigenen Drehbuch Regie.Der erste Fall zum Staffel-Auftakt hat mit "Professor T."persönlich zu tun. Bei dem mysteriösen Mord an einem Vietnamesen hatThalbach eine böse Ahnung: Wollte sich einer seiner Studenten mit ihmmessen und den perfekten Mord begehen? Neben der Ermittlungsarbeitmuss sich Jasper auch seinen inneren Dämonen stellen, die ihn seitseiner Kindheit beschäftigen: Was ist am Todestag seines Vaterswirklich passiert? Seine Mutter Martha Schönfeld (Hedi Kriegeskotte)blockiert seine Recherchen mit allen Mitteln. Die Suche nach derWahrheit wird für T. zu einem psychischen und physischen Kampf, derihn immer mehr von der Außenwelt isoliert.Auch die Kommissare Anneliese Deckert (Lucie Heinze) und DanielWinter (Helgi Schmid) haben mit Veränderungen zu kämpfen. Nach demtragischen Tod von Paul Rabe (Paul Faßnacht) am Ende der zweitenStaffel bekommen sie einen neuen Chef - und KriminaldirektorinChristina Fehrmann (Julia Bremermann) einen weiteren Kollegen: SimonZander (Simon Böer), der vom Drogendezernat in die Mordkommissionwechselt."Professor T." wird von Rowboat Film- und Fernsehproduktion GmbH(Produzent: Sam Davis) im Auftrag des ZDF hergestellt. DieDreharbeiten dauern voraussichtlich bis zum 17. Oktober 2018. DerSendetermin für die neuen Folgen steht noch nicht fest. Die Redaktionim ZDF hat Matthias Pfeifer.https://zdf.de/serien/professor-thttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 -70-15380; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/professortPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell