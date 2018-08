Dritte Staffel der MDR-Reihe HobbyMania: KiKA-Moderatoren tauschen ihre Hobbys mit Kindern (FOTO)

Leipzig (ots) -Ab dem 4. August heißt es in zwölf neuen Folgen immer samstags imKiKA um 16.55 Uhr: "HobbyMania - Tausch mit mir dein Hobby!". DasBesondere dieses Mal: Die KiKA-LIVE-Moderatoren Ben und Jess sind mitvon der Partie.Zu Beginn jeder Folge stellen die Protagonisten ihr Hobbys vor,weisen den Tauschpartner ein und vereinbaren mit ihm eine Aufgabe,die er am Ende der Sendung erfüllen muss. Mit dabei sind dieKiKA-LIVE-Moderatoren Ben und Jess.Texte schreiben und sie dann zu einem coolen Beat rappen: derdreizehnjährige Morten aus Berlin hat das nötige Taktgespür dafür.Für Moderatorin Jess dagegen kann es beim "CrossFit" nichtschweißtreibend genug sein. Am Samstag, den 4. August um 16.55 Uhrwird sich herausstellen, ob Jess es schafft, Text und Beat inEinklang zu bringen.Die zehnjährige Lina aus Potsdam verbringt ihre Freizeit alsErst-Helferin bei der Wasserwacht. KiKA-Moderator Ben ist Hobbykoch.In der zweiten Folge am 11. August um 16.55 Uhr muss Lina die schwerePfanne schwenken und Ben die stabile Seitenlage üben.Wie eine elegante Nixe bewegt sich die vierzehnjährige Hanna alsSynchronschwimmerin im Wasser. Die dreizehnjährige Adele dagegenklettert auf riesige Felsen in der Sächsischen Schweiz. In dervierten Folge am 25. August tauschen die beiden Mädchen nun ihreHobbys. Für seine Leidenschaft Segeln braucht Eddy (12) Kraft,Kreativität und Mut. In der achten Folge am 22. September versucht ersich am Trapez, während Akrobatin Sacha (11) das Boot steuert.Akrobatische Leistungen vollbringt auch die zehnjährige Frieda aufihrem Rhönrad. Lilli (11) zaubert in ihrer Freizeit dagegenkunstvolle Torten. Gelingt Lilli der Handstand im Rhönrad und schafftes Frieda, leckere Muffins zu backen? Die zehnte Folge am 6. Oktoberwird es zeigen. Emily (10) trainiert mehrmals pro Woche auf derSkischanze in Halle; Franka (10) liebt es, im Chor zu singen. In dervorletzten Folge am 13. Oktober tauschen sie Skier und Noten.Alle 12 neuen Folgen, 360-Grad-Videos, die "Do´s and Don´ts" undviele Infos rund um alle Hobbys und HobbyManiacs gibt es aufwww.mdr.de/hobbymania.Die "HobbyMania"-Fangemeinde ist mittlerweile riesengroß, weshalbder KiKA, der Kinderkanal von ARD und ZDF, ab dem 23. Juli täglich,jeweils 13.45 Uhr noch einmal die Staffeln eins und zwei zeigt. Eswird Orgel gespielt, vom 10-Meter-Turm gesprungen oder Footballgespielt, gezaubert, geboxt, getanzt, getaucht oder getöpfert. AlleFolgen finden sich dann ab dem 20.August auch in der KiKA-Mediathekund in der brandneuen KiKA-App: dem KiKA-Player.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich,Tel.: (0341) 3 00 65 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell