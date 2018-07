Dritte Runde für die Lidl-Fruchtschule / Bewerbungszeitraum läuft noch bis zum 1. August 2018 (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Bereits zum dritten Mal startet die Lidl-Fruchtschule in eine neueRunde - mit dieser Aktion unterstützt Lidl die Kampagne "5 am Tag".Noch bis zum 1. August 2018 können sich deutschlandweit interessierteLehrer von Grundschulklassen für eine Teilnahme im Schuljahr2018/2019 unter www.lidl-fruchtschule.de bewerben. In einerDoppelstunde vermitteln dabei qualifizierte ErnährungsfachkräfteDritt- und Viertklässlern auf spielerische Weise Basiswissen zuGemüse und Obst. Im kommenden Schuljahr werden die Inhalte um einenExkurs zum Thema "Wildbienenschutz und Förderung der Artenvielfalt"erweitert.Weitere Informationen und das Bewerbungsformular finden Sie unterwww.lidl-fruchtschule.de.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen inderzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke imErgebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeitenbei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte ausverschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen undweitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständigerweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounterlegt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seineKunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft undUmwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünfHandlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft undGeschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhevon 74,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro LidlDeutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auflidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell