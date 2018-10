Moskau (ots/PRNewswire) -Die dritte Runde des internationalen, kulturübergreifendenProgramms "Follow Up Siberia!", das von Nornickel (dem GeneralPartner der Winter Universiade 2019) ins Leben gerufen wurde, ist inChita zu Ende gegangen. Hauptziel des Programms ist es, dasinternationale Bewusstsein für Sibirien und die Universiade zuschärfen.Das Team der Runde setzte sich aus 9 Teilnehmern aus 7 Ländernzusammen: Amy und Nathan (https://www.facebook.com/TwoDriftersxo/)(USA), Nisha und Vasu(https://www.facebook.com/LeMonde.APoeticTravail/) (Indien), Na Noob(https://www.facebook.com/nnanoob/) (Thailand), Nala Rinaldo(https://www.facebook.com/nalarinaldophotography/) (Indonesien),Anica Kolic (https://www.facebook.com/thismorningiwokeupin/)(Kroatien), Amanda Antunes (https://www.facebook.com/prefiroviajar/)(Brasilien) und Analucia Rodriguez(https://www.facebook.com/ViajarParaVivir/) (Peru). Drei Tage lang(vom 6. bis zum 8. Oktober 2018) erlebten die Teilnehmer verschiedeneAspekte Sibiriens live vor Ort: die traditionellen, modernen wiefreundlichen Seiten der Region. Ihre Eindrücke teilten sie in densozialen Medien.Am ersten Tag machten die Gäste eine Stadtrundfahrt durch Chitaund besuchten anlässlich des Theaterfestivals Goldene Maske dasGebäude des Dramatheaters.Am nächsten Tag nahmen die Teammitglieder an einemBogenschieß-Workshop teil, der von renommierten Profisportlern miteinem Abschluss der örtlichen Bogenschießschule geleitet wurde. DieGäste aus dem Ausland erlebten das traditionelle Buryat-Bogenschießenund versuchten auch selbst, das Ziel zu treffen.Dann besuchte das Team den Aginer Dazan, eines der ältestenbuddhistischen Klöster Russlands, um dort Lehrmeister zu treffen, dievon der Geschichte des Klosters erzählten.Der Höhepunkt des zweiten Tages war das Treffen mit Bürgern ausChita - aktiven und interessanten Menschen: ein Reisender, einGründer einer Sprachschule, der Leiter des Robotikstudios sowie einortsansässiger Thai-Boxtrainer, der von seinem Wohltätigkeitsprogrammund seiner Arbeit mit Kindern aus schwierigen Verhältnissenberichtete.Der dritte Tag begann mit einer Jeep-Tour, bei der in der Wildnisgegrillt wurde. Danach besuchte das Team einen Buryat-Kochworkshop.Die Teilnehmer von "Follow Up Siberia!" waren von ihrem Aufenthaltin Sibirien begeistert und wollten die gastfreundliche Region am Endegar nicht mehr verlassen.Pressekontakt:Nornickel ist der General Partner der 29. Winter UniversiadeKrasnoyarsk 2019, Partner der Fédération Internationale du SportUniversitaire (FISU), des russischen Olympischen Komitees, derrussischen Fußball-Nationalmannschaft und der russischenFußball-Union, des russischen Fußballverbandes, des russischenCurlingverbandes und des WCT Arctic Curling Cup in Dudinka usw."Follow Up Siberia!" ist ein digitales kulturübergreifendes Projekt,in dessen Mittelpunkt ein internationaler Online-Wettbewerb steht, derein Jahr vor der Winter Universiade 2019 begann und bis zu derenAbschluss im März 2019 laufen wird. Menschen aus 45 Ländern haben seitder Einführung des Projekts an dem Online-Wettbewerb teilgenommen.Weitere Informationen finden Sie unter followupsiberia.com.Fotos von Evgeny Epanchintsevhttps://cloud.agt-agency.ru/files/sharing/ivrYrli67.Original-Content von: Nornickel, übermittelt durch news aktuell