Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

München (ots) -Die weiterhin steigende Nachfrage bei Elektroautos spiegelt sichnicht nur in Verkaufszahlen der Hersteller wider, sondern auch imPrivatleasing. Die europäische Aktiengesellschaft des Clubs - ADAC SE- und die Renault Deutschland AG verlängern deshalb ihre Kooperationund bieten das Elektroauto Renault ZOE für ADAC Mitglieder weiterhinzu Sonderkonditionen mit einer Leasingrate ab 99 EUR* an. DasLeasingprogramm, das im September 2018 startete, geht somit in seinezweite Verlängerungsrunde. Die Kooperation wird zunächst bis EndeSeptember 2019 weitergeführt.Von Januar 2018 bis Ende März 2019 wurden in Deutschland 9078Renault ZOE zugelassen. Seit Anfang September 2018, dem Beginn derKooperation mit der ADAC SE, haben sich knapp 1900 Kunden für dasLeasing eines ZOE entschieden.Jennifer Beckmann, Direktion Marketing, Renault Deutschland AG:"Mit dem ADAC haben wir einen starken Partner an unserer Seite, umdas Thema Elektromobilität weiter voranzutreiben und die Vorzüge desRenault ZOE aufzuzeigen. Dass wir damit am Puls der Zeit sind undgenau mit dem richtigen Angebot aufwarten, beweisen unzähligeOnline-Zugriffe auf die Angebotsseiten, ein enorm hohesProbefahrtaufkommen und natürlich auch unsere Verkaufszahlen."Ludger Kersting, Geschäftsführer ADAC Service GmbH: "Wir erkennen,dass das Interesse für Elektroautos bei unseren Mitgliedern geradeerst richtig erwacht. Leasing ist eine gute Möglichkeit, den Einstiegin die Elektromobilität zu finden. Neben Transparenz und Fairness istes für uns weiterhin wichtig, Elektrofahrzeuge zu attraktivenBedingungen für jedermann verfügbar zu machen". Auch dasRenault-Angebot der kostenfreien 24-Stunden-Probefahrt bleibterhalten. Interessierte können somit selbst erst einmal ausprobieren,ob ein Elektroauto in ihren Alltag passt.Im Zuge seiner Offensive "Wir machen Deutschland e-mobil" bietetder ADAC als führender Mobilitätsdienstleister aktuelle Informationenund zahlreiche Beratungsleistungen rund um die Elektromobilität an.Produktangebot: www.adac.de/renaultzoe-angebotÜber die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschafteuropäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmenanbietet. Sie besteht aus 34 Tochter- und Beteiligungsunternehmen,unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH,der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Alswachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitaleTransformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei aufInnovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2017hatte die ADAC SE rund 3400 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von1,165 Mrd. Euro sowie einen Gewinn vor Steuern von 125,5 Mio. Euro.Diese Presseinformation finden Sie online unterhttps://presse.adac.de. Folgen Sie uns auch unterhttps://twitter.com/ADAC* Zunächst gültig bis 30. Juni 2019Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationDr. Christian Buric089 76 76 38 66christian.buric@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell