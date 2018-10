Leipzig (ots) -Der Naturfilm "Wildes Deutschland - Das Erzgebirge" unterMDR-Federführung siegte beim 16. Internationalen Bergfilm-FestivalTegernsee und holte den "Bergzeit-Preis" für den besten Film in derKategorie "Naturraum Berg"."Wildes Deutschland - Das Erzgebirge" zeigt in faszinierendenNahaufnahmen, wie die Wasserspitzmaus in Gebirgsbächen jagt,Birkhähne balzen und der Wanderfalke in Felsklüften nistet. DasErzgebirge bietet zwischen Schlammvulkanen und KaltluftinselnLebensräume für viele Spezialisten. Das Bärtierchen, einmikroskopisch kleiner Achtbeiner, überlebt hier sogar tiefgefroren.Werden, Wachsen und Vergehen im Erzgebirge sind geprägt durch dieMacht des Wassers. Es hat das vulkanische Gestein geschliffen, Höhlenund Kerbtäler gefräst, Hochmoore entstehen lassen - Nischen für dieWasserspinne oder den Hochmoorgelbling. Der Film offenbart dasunbekannte Wechselspiel von Geologie und Biologie in dem bekanntenGebirge im Süden Sachsens.In der Jury-Begründung heißt es: "...Liebevolle Ausschnitte ausdem Leben der Protagonisten schärfen auf leise Art unseren Blick fürdie großen Wunder im Kleinen. Abläufe in der Natur werden inZusammenhang gebracht und mischen sich mit erstaunlichen Aufnahmenvom Verhalten dieser Tiere, die wir kaum kennen und die doch so nahbei uns leben. Ein wohldosierter Text, sensibles Sounddesign,zurückhaltende Musik und gestalterische Besonderheiten wie slowmotion werden stets gezielt und überlegt angewandt."Die Produktion des Tierfilmers Uwe Müller (Capricornum Film) ausThüringen wurde dieses Jahr bereits beim 6. Internationalen FilmFestival T-Film in Ostrava als Bester Film in der Kategorie "GrünerPlanet" ausgezeichnet und gewann beim 15. InternationalenFilm-Festival "Water, Sea, Oceans" in Tschechien den "Grand Prix".DAS ERSTE zeigt "Wildes Deutschland - Das Erzgebirge" am29.10.2018 um 20.15 Uhr.Der Naturfilm entstand unter Federführung des MDR inZusammenarbeit mit ARTE und dem NDR und wurde in der Redaktion Naturund Entdeckung/HA Nonfiktion von Ralf Fronz verantwortlich betreut.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Margit Parchomenko,Tel.: (0341) 3 006472, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell