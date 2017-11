Dritte Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat: Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement

Saarbrücken (ots) - Nach den erfolgreichen Akkreditierungen in denJahren 2008 und 2012 wurde die Deutsche Hochschule für Prävention undGesundheitsmanagement DHfPG im Oktober 2017 erneut durch denWissenschaftsrat akkreditiert. In seiner Stellungnahme zurReakkreditierung lobte der Wissenschaftsrat unter anderem das in derdeutschen Hochschullandschaft kaum anzufindende dualeBachelor-Studienformat aus Fernstudium mit kompakten Präsenzphasen inVerbindung mit einer betrieblichen Ausbildung. Aktuell nutzen über7.500 Studierende das Studienangebot. Mehr als 4.000Ausbildungsbetriebe setzen auf die Möglichkeit, in Kooperation mitder DHfPG ihren eigenen Fach- und Führungskräftenachwuchs durch dualeBachelor-Studiengänge zu qualifizieren.Nach den Akkreditierungen in den Jahren 2008 und 2012 hat dieVollversammlung des Wissenschaftsrats am 20. Oktober 2017, alsAbschluss einer erneuten Evaluation, der privaten DeutschenHochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement DHfPG nun zumdritten Mal bestätigt, dass sie den hohen wissenschaftlichenAnforderungen einer Hochschule entspricht. Der Wissenschaftsrat istein von Bund und Ländern gemeinsam getragenes, wissenschaftlichesBeratungsgremium, das u. a. über die Institutionelle Akkreditierungvon privaten Hochschulen befindet. Dabei wird insbesondere dieHochschulförmigkeit der Einrichtung geprüft, d. h., ob die von ihrerbrachten Leistungen in Lehre und Forschung den anerkanntenwissenschaftlichen Maßstäben entsprechen. Im Falle der DeutschenHochschule kam der Wissenschaftsrat zu einem positiven Ergebnis.Weitere Verlängerung der Reakkreditierung in AussichtDie Deutsche Hochschule für Prävention und GesundheitsmanagementDHfPG wird vom Wissenschaftsrat für die Dauer von zunächst fünfJahren mit Auflagen reakkreditiert. Aufgrund der insgesamtüberzeugenden Entwicklung der DHfPG hält er eine Verlängerung desReakkreditierungszeitraums auf zehn Jahre für möglich, wenn dieAuflagen zur Änderung der Grundordnung und des Berufungsverfahrensbinnen eines Jahres erfüllt werden. Sieht derAkkreditierungsausschuss die Auflagen als erfüllt an, verlängert sichder Reakkreditierungszeitraum ohne erneute Begutachtung um weiterefünf auf zehn Jahre. In diesem Falle sähe der Wissenschaftsrat keineNotwendigkeit mehr, weitere Institutionelle Reakkreditierungendurchzuführen.Studienformat lobend hervorgehobenIn seiner Stellungnahme zur Reakkreditierung hob derWissenschaftsrat das Fernstudienmodell mit verpflichtendenPräsenzphasen und der Kombination aus Fernlehre und dualer Ausbildungin den Bachelorstudiengängen hervor. Damit hat die DHfPG einStudienformat entwickelt, das in dieser Kombination bislang kaum inder deutschen Hochschullandschaft anzufinden ist. DerWissenschaftsrat würdigt darüber hinaus, dass die DHfPG mitzahlreichen Hochschulen und Forschungspartnern aus der Region unddarüber hinaus kooperiert. Die Literatur- und Informationsversorgungist sehr gut auf die besonderen zeitlichen und organisatorischenAnforderungen einer Fernhochschule abgestimmt. "AlleBachelorstudienangebote der DHfPG weisen eine steigendeNachfrageentwicklung auf. Auch das Masterangebot mit mittlerweiledrei Studiengängen erfreut sich einer guten Nachfrage. DieOrganisation des Fernstudiums sowie die inhaltliche undorganisatorische Betreuung der Studierenden in den Fernstudienphasenüberzeugen", heißt es in der Stellungnahme weiter.Ministerpräsidentin des Saarlandes gratuliertUnter den Gratulanten zur wiederholten Bestätigung der Qualitätvon Lehre und Forschung an der bundesweit tätigen DHfPG, derenZentrale sich in Saarbrücken befindet, war auch die saarländischeMinisterpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die erneuteReakkreditierung durch den Wissenschaftsrat stelle einen großenErfolg für die DHfPG dar, wie die Ministerpräsidentin als zuständigeRessortministerin sagt: "Bei der Erfolgsgeschichte der im Saarlandwurzelnden privaten Hochschule bestätigt sich wieder einmal unserLandesmotto: Großes entsteht immer im Kleinen."Stetiges Wachstum der DHfPGDie Hochschule bietet im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness, Sportund Gesundheit fünf Bachelor-Fernstudiengänge in dualer Form sowiedrei Master-Fernstudiengänge mit kompakten Präsenzphasen an, daruntereinen MBA-Studiengang in Zusammenarbeit mit der Universität desSaarlandes. Neben der Zentrale in Saarbrücken verfügt sie über zehnweitere Studienzentren in Deutschland, der Schweiz und Österreich.Seit ihrer Gründung verzeichnet die DHfPG stetig wachsendeStudierendenzahlen. Aktuell nutzen über 7.500 Studierende ihrStudienangebot. Mehr als 4.000 Ausbildungsbetriebe setzen auf dieMöglichkeit, in Kooperation mit der DHfPG ihren eigenen Fach- undFührungskräftenachwuchs zu qualifizieren.