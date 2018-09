Der Drink der Löwen wachmacht

Anif, Österreich (ots) -Der Bio-Zaubertrank "PilotsFriend" wird für die TV-Investoren derkanadischen "Höhle der Löwen" zum Objekt der BegierdeHellwach, reaktionsschnell, leistungsfähig - diese Skills erwartenwir von Piloten auf Langstrecken-Flügen. Aber auch wir benötigen abund an einen Frischekick: während einer Endlos-Konferenz, im Urlauboder nach Feierabend. Doch Kaffee, künstliche Energy-Drinks undquietschsüße Limonaden verbessern höchstens kurzfristig unsereLeistungsfähigkeit. Wer wüsste das besser, als die Protagonistenhinter dem Getränke-Start-up "PilotsFriend" - allen voranUnternehmensgründer und Pilot Santiago de Christos.Dieser Drink bewirkt Wunder"Gesund wachbleiben im Cockpit", das war der Ursprungsgedanke vonde Christos. Und zwar mit einem erfrischenden, anregenden Getränk inBio-Qualität, ohne künstliche Substanzen wie dem Süßstoff Aspartam,vor dem Luftfahrtorganisationen warnten. Ganze 10 Jahre köchelte dasElixier in den Kreativ-Kesseln. Mediziner, Bio-Wissenschaftler undFlugkapitäne mixten, bis der Bio-Feel-Well-Drink vollkommen war. DasErgebnis: ein Multifunktionsgetränk, das die Eigenschaften einesDigestifs mit denen eines Tonic-Waters und eines Espressos verbindet.Das Geheimnis: Dank der Koffeinextrakte aus Guarana und Kolanussentfaltet sich die wachmachende Wirkung angenehm zeitversetzt. Unddavon profitieren nicht nur Piloten wie Unternehmensgründer deChristos.Aus dem TV direkt in die RegaleBei so viel Expertise verwundert es kaum, dass der Auftritt desUnternehmens mit seinem Bio-Feel-Well-Drink bei "Dragon's Den", derkanadischen Variante der "Höhle der Löwen", nicht nur dieAufmerksamkeit der Millionen Zuschauer weckte. Inszeniert imPilotenoutfit und mit fliegenden, entflammten Shakern, weckte ergleich drei Drachen der 6-köpfigen Jury. Die Unterstützung derfinanzstarken Investoren ist heiß begehrt, gewährt wird sie jedochselten. Doch die Manager ließen sich von dem Produkt verzaubern undinvestierten die stolze Summe von 500.000 Euro in den neuenZaubertrank.Für das Unternehmen wurde dieser Fernsehauftritt zur Punktlandung.Die "Drachen" erkannten das Lebenselixier, wie Kenner es inzwischenbezeichnen, als starke Alternative zum konventionellen Markt derEnergy Drinks. "Eine Reaktion, wie wir sie lange nicht mehr hatten",bestätigt der TV-Sender den Erfolg des Start-ups. Das nächste Zielvon de Christos? Die Punktlandung in den Supermarktregalen.Pressekontakt:Dieter MüllerBereich Wirtschaft:d.mueller@pressehaus24.comUnternehmen PilotsFriend GmbHPressekontakt: Ruperta Oberauerruperta.oberauer@pilotsfriend.euTel.: +43-6246-75968Original-Content von: PilotsFriend GmbH, übermittelt durch news aktuell