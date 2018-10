Drink Differently: Drei Trends, die laut WORLD CLASS 2019 Schlagzeilen machen könnten

Berlin (ots/PRNewswire) -Die Welt ist ergriffen von einer Cocktail-Revolution. Fast einViertel aller Amerikaner trinken Cocktails, wenn sie mit Freundenausgehen[1], so wie fast ein Fünftel aller britischen Verbraucher[2].In den vergangenen acht Jahren hat sich die London Cocktail Week -das größte Trinkfestival der Welt - um mehr als das Vierfachevergrößert, mit jetzt über 230 Bars und 30.000Cocktail-Liebhabern[3]. In diesem Jahr kamen Barkeeper aus mehr als56 Ländern nach Berlin für das zehnte Jubiläum von WORLD CLASS -einem der größten Barkeeping-Wettbewerbe der Welt. Das Ergebnisdieser Cocktail-Renaissance ist eine neue Betonung auf Qualitätanstatt auf Quantität.Während an diesem Wochenenden die Bartending-Elite um den Titeldes "WORLD CLASS Bartender of the Year" kämpfte, kam ein Panel vonweltweit führenden Geschmacksexperten zusammen, das von Lauren Mote,Diageo Global Cocktailian, ausgerichtet wurde und dieBartending-Legende Jeffrey Morgenthaler, König des Instagram-fähigenCocktails Elliott Clark (auch bekannt als Apartment Bartender),Claire Smith Warner, Head of New Brands bei Seedlip (der weltweitersten alkoholfreien destillierten Spirituose) und World ClassBartender of the Year 2012 Tim Phillips beinhaltete, diediskutierten, wie die Zukunft von Drinks im Jahr 2019 aussieht.1. Gering alkoholhaltige und alkoholfreie CocktailsEs mag seltsam für Cocktail-Begeisterte anmuten, über die Vorzügevon gering alkoholhaltigen und alkoholfreien Cocktails zu schwärmen,doch 2019 wird voraussichtlich mit vielen neuen geringalkoholhaltigen und alkoholfreien Cocktails aufwarten. Diealkoholfreie Spirituose Seedlip eilt seit ihrer Einführung im Jahr2016 von einem Erfolg zum nächsten. Alkoholfreie Optionen sindbesonders beliebt bei neuen Verbrauchern, und 46 % aller Personenunter 35 Jahre bestellen vorzugsweise einen Mocktail, gegenüber nur16 % von Personen über 35[4].Alles dreht sich um den Wunsch nach Wahlmöglichkeiten; um Drinksfür jeden Anlass zu haben, ohne Kompromisse beim Geschmackeinzugehen. Marken, Mixer und Barkeeper haben immer daraufbestanden, dass der Geschmack im Mittelpunkt steht, und geringalkoholhaltige Optionen erlauben es Verbrauchern, den Geschmack zugenießen und dabei ihren Alkoholkonsum zu kontrollieren. Für 2019erwartet WORLD CLASS, dass diese Entwicklung an Fahrt aufnimmt, dader globale Trend hin zu mehr Wohlbefinden weiterhin stark ist.Claire Smith Warner fügte hinzu: "Es besteht ein wachsendesBewusstsein für Cocktails als Erlebnisse, die so komplex unddurchdacht wie Speisegerichte sind, und mehr Menschen möchten daranteilhaben. Es geht nicht darum, alkoholische Getränke ganz zuersetzen; es geht darum, dass Barkeeper experimentieren und ihrRepertoire um mehr gering alkoholhaltige Optionen erweitern.2. #MyCocktailDie Cocktail-Kultur ist explodiert und heute kann jeder Mixologeeine Vielzahl komplizierter Cocktails aus dem Stehgreif kreieren.WORLD CLASS bietet ein paar Ideen dazu an, wie man einen Drinkherausstechen lassen kann.Viele wenden sich den sozialen Medien zu, und eine neue Generationvon "Drinkstagrammern" ist entstanden, die dem Kreieren von Cocktailseine frische Lebendigkeit verleihen und ein Publikum erreichen, dasandernfalls vermutlich niemals involviert worden wäre. Elliott Clark(@apartment_bartender) sagte: "Für Leute wie mich ohne formelleBarkeeper-Erfahrung erschließen soziale Medien diese unglaublicheBranche und bieten ein kreatives Betätigungsfeld, um sich mit derweitläufigeren Drinks-Gemeinschaft auseinanderzusetzen und mit ihr zuinteragieren. Doch darüber hinaus fordert es erfahrene Barkeeperheraus, über die Bar hinauszudenken und ihre kreativen Grenzen zuverschieben.Für 2019 wird die Optik von Drinks genauso wichtig sein wie derGeschmack. Social-Media-Anerkennung spielt eine große Rolle bei denTrinkgewohnheiten jüngerer Verbraucher[5], und in Reaktion daraufwerden Marken und Barkeeper weiter experimentieren, um ihreSocial-Reichweite einen großen Schritt voranzubringen.3. Das Moment aufrechterhaltenDie Drinks-Branche ist von der Müllvermeidungsbewegung ergriffen,und Verbraucher sorgen sich zunehmend um soziale Verantwortung. 73 %aller Millenials drücken die Bereitschaft aus, mehr Produkte vonnachhaltigen Marken zu kaufen[6]. Top-Bars tun ihr Möglichstes, umAbfall zu reduzieren, verderbliche Zutaten auszurangieren und Restein innovative Cocktails zu verwandeln.Tim Philips-Johansson sagte: "Es mag seltsam klingen, da es unserGeschäft ist, Alkohol zu verkaufen, doch Barkeeper möchten das Bestefür unsere Verbraucher und die Umwelt. Wir möchten eine gesündereWelt, und das bedeutet, bewusste Entscheidungen zu treffen, um dieRichtung, in die unsere Welt geht, positiv zu beeinflussen."Global Head of World Class, Emily Wheldon, fügte hinzu: "Ob es einJohnnie Walker Londrink oder ein Zacapa Old Fashioned ist, rückenDrinks, die gut aussehen und gut schmecken und in irgendeiner Weisedazu beitragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, in denMittelpunkt."Drinks können gering alkoholhaltig oder abfallfrei sein, dochwenn sie nicht hervorragend schmecken, kaufen die Leute sie nicht.Darum arbeiten alle unsere Vorratsmarken wie Tanqueray No. TEN,Bulleit und Talisker eng mit Bartendern zusammen, um Spirituosen zukreieren, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. 1. Nielsen CGA2. CGA Mixed Drinks Report 20183. London Cocktail Week, https://drinkup.london/4. Imbibe, http://imbibe.com/news-articles/spirits-cocktails/cocktails/new-survey-gen-z-pay-more-instagrammable-cocktails/5. Imbibe, http://imbibe.com/news-articles/spirits-cocktails/cocktails/new-survey-gen-z-pay-more-instagrammable-cocktails/6. Forbes, https://www.forbes.com/sites/sarahlandrum/2017/03/17/millennials-driving-brands-to-practice-socially-responsible-marketing/#6ef0db6a4990