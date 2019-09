Drillisch: Das muss man als Anleger nun wissen

Die Drillisch-Aktie (WKN: 554550) hält nach spektakulärer 11%-Rallye am Freitag Kurs nach oben. Heute klettert der Titel um 3,50% auf 29,56 Euro. Die Aktie des Mobilfunkkonzerns zählte zu den großen Profiteuren zu Wochenschluss von Aussagen zur Finanzlage, wonach Drillisch bestätigte, die Kosten für den Aufbau eines 5G-Netzes vorwiegend aus laufenden Einnahmen zu finanzieren.

Am 14. August meldete Drillisch ein „erfolgreiches erstes Halbjahr 2019“ und Ralph Dommermuth, Vorstandsvorsitzender von 1&1 Drillisch, erklärte, die Zahlen hätten sich im ersten Halbjahr 2019 „gut entwickelt“. Insgesamt prägten stagnierende Umsatz- wie auch Gewinnzahlen das Zahlenwerk für die ersten sechs Monate. Da eine steigende Anzahl an Bestandskunden in schnelle – und zu ermäßigten Preisen angebotene – LTE-Tarife wechselt, schrumpfte der bedeutende Serviceumsatz um 1,3%. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg in den ersten sechs Monaten minimal auf 340,4 Millionen Euro.

