Drillisch nach den Zahlen: Optimismus auf breiter Front!

letzte Woche veröffentlichte die Drillisch AG ihre Halbjahreszahlen. Der einzige Makel: Der Gesamtumsatz des Konzerns ist um 8,8 Prozent auf 311,3 Millionen Euro abgerutscht. Ansonsten enthielt die Bilanz eine hoffnungsvolle Prognose, sehr gute Profitabilitätswerte, eine steigende Kundenzahl und nicht zuletzt die baldige Fusion mit United Internet. Die 8 Analysten, die sich im Nachgang mit der Aktie beschäftigten, unterstützten mehrheitlich die optimistische Grundhaltung des Konzerns.

Analystenmeinungen

So belässt Maurice Patrick, Analyst bei der britischen Investmentbank Barclays, das Kursziel bei 70 Euro („Overweight“). Patrick begründete dies mit den aussichtreichen Zahlen des zweiten Quartals und hob hierbei vor allem die gute Gewinnsituation sowie die Vergrößerung des Kundenstamms hervor.

Das Schweizer Geldhaus UBS bewertet die kommende Entwicklung ähnlich positiv und belässt das Kursziel daher bei 68 Euro. UBS-Analyst Vikram Karnany sieht in Drillisch eine ausgezeichnete Wahl. Der Analyst betonte die Bündelungstendenzen des Konzerns und die damit einhergehenden positiven Effekte. So bietet Drillisch Komplettpakte an, welche diverse digitale Signalarten, darunter zum Beispiel auch den TV-Zugang, abdecken.

Etwas weniger optimistisch ist die Stimmung hingegen bei der Investmentbank Oddo Seydler (Kursziel: 61 Euro). So wies deren Analyst Marcus Silbe auf die schwachen Umsatzwerte des zweiten Quartals hin. Dennoch bekräftigte er, dass der zukünftige Konzernkurs von der anstehenden Fusion mit United Internet maßgeblich abhängen werde.

Analystenempfehlungen

Buy Outperform Hold Underperform Sell 7 5 4 1 1

Analystenkursziele

Maximum Minimum Median Real (15.08.17) 72,00 € 33,00 € 63,00 € 55,75 €

Ein Beitrag von Marco Schnepf.