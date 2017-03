Drillisch: Gewinnverlust? Na und! Ein Blick auf die bereinigten Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Drillisch":

das Unternehmen Drillisch hat 2016 die Umsätze spürbar steigern können. Diese kletterten von 629,5 Mio. Euro auf 710,0 Mio. Euro. Deutlich gestiegen sind allerdings auch die Abschreibungen ohne Geschäftswerte, und zwar von 36,1 Mio. Euro auf 52,3 Mio. Euro. Das Ergebnis pro Aktie sank entsprechend deutlich, und zwar von 0,85 Euro auf 0,48 Euro. Allerdings gilt es zu beachten, dass Abschreibungen üblicherweise nicht immer Cash-wirksam sind. Und so zeigt auch der Blick auf die bereinigten Werte ein deutlich besseres Bild:

Bereinigtes Ebit pro Aktie sinkt um 3 Cents

Denn das bereinigte Ebit ist keinesfalls so stark gefallen wie das Ergebnis pro Aktie. Beim bereinigten Ebit gab es nur einen relativ kleinen Rückgang, von +69,5 Mio. Euro auf +67,9 Mio. Euro. Entsprechend ist auch das bereinigte Ergebnis pro Aktie gar nicht so stark gesunken, sondern „nur“ von 0,85 Euro auf 0,82 Euro. Also: Steigende Umsätze und leicht sinkender Gewinn – für viele war das offensichtlich bereits besser als erwartet, weshalb der Aktienkurs in einer ersten Reaktion auf die neuen Zahlen positiv reagierte. Und damit hat die Aktie ihre 3-Monats-Performance in Richtung +10% erhöht. Und auf 5-Jahres-Sicht sind es beeindruckende ca. 400% Zuwachs.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.