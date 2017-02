Drillisch: Deutsche Bank verringert Anteile am Mobilfunker!

Weitere Suchergebnisse zu "Drillisch":

Die Anteile von Deutsche Bank AG an der Drillisch AG haben sich weiter verkleinert. Mit Wirkung zum 8. Februar 2017 hatte das größte Kreditinstitut Deutschlands noch insgesamt 1.250.712 Aktien bzw. 2,28 Prozent des Drillisch -Kapitals im Besitz. Die Stimmrechtsmitteilung war erforderlich geworden, weil die Stimmrechte und der über Finanzinstrumente gehaltene zusätzliche Anteil von 2,33 Prozent in der Summe unter die Fünf-Prozent-Schwelle gefallen waren. Mit dem aktuellen Aktienbestand ist die deutsche Bank nunmehr auf Platz vier in der Aktionärsliste vom Mobilfunkprovider. Größter Aktionär ist die Ralph Dommermuth, der nach Angaben des TecDAX-Unternehmens 20,08 Prozent der Stimmrechte über die United Internet Ventures AG hält, vor der Allianz Global Investors GmbH mit 6,41 Prozent. Die Alken Luxembourg S.A. ist mit 4,78 Prozent beteiligt. Der Aufsichtsratsvorsitzende Marc Brucherseifer kommt auf 1,86 Prozent.

Über die nachfolgenden Fonds kann alternativ zur Aktie in die Drillisch AG investiert werden:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF

8,03

BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND

6,04

Allianz Telemedia

4,97



