Drillisch: Deutsche Bank vergrößert Anteile am Mobilfunker!

Weitere Suchergebnisse zu "Drillisch":

Die Anteile von der Deutsche Bank AG an der Drillisch AG haben sich vergrößert. Mit Wirkung zum 8. März 2017 hat das größte Kreditinstitut Deutschlands insgesamt 1.471.948 Aktien bzw. 2,68 Prozent des Drillisch -Kapitals im Besitz. Die Stimmrechtsmitteilung wurde erforderlich, weil die Stimmrechte und der über Finanzinstrumente gehaltene zusätzliche Anteil von 2,45 Prozent in der Summe über die Fünf-Prozent-Schwelle gestiegen sind. Mit dem aktuellen Aktienbestand ist die Deutsche Bank weiterhin auf Platz fünf in der Aktionärsliste vom Mobilfunkprovider. Größter Aktionär ist Ralph Dommermuth, der nach Angaben des Mobilfunkers aus Maintal 20,08 Prozent der Stimmrechte über die United Internet Ventures AG hält, vor der Allianz Global Investors GmbH mit 6,41 Prozent. Die Alken Luxembourg S.A. ist mit 4,78 Prozent beteiligt. Der Stimmrechtsanteil der Artemis Investment Management LLP am TecDAX-Unternehmen überschritt am 22. Februar die Drei-Prozent-Schwelle überschritten und beträgt seitdem 3,05 Prozent.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Februar 2017 auf 26,30 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Drillisch. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 0,26 Prozentpunkte leicht verringert.

Der Top-7-Aktien-Alarm: Diese Aktien erschüttern jetzt die Börse!

Erfahren Sie jetzt das Geheimnis der Top-7-Aktien 2017:

Fahren Sie damit langfristige Gewinne ein!

Geben Sie Vollgas mit den besten 7 Aktien für 2017!

Alle Details zu den 7 Top-Aktien!

Hier geht’s zum Top-7-Aktien-Alarm! GRATIS!

Ein Beitrag von Michael Garth.