Drillisch: Deutsche Bank veräußert alle Anteile am Mobilfunker!

Die Deutsche Bank AG hat ihre Anteile an der Drillisch AG am 14. März 2017 vollständig veräußert. Mit Wirkung zum 8. März 2017 hatte das größte Kreditinstitut Deutschlands noch 2,68 Prozent des Drillisch-Kapitals im Besitz. Der über Finanzinstrumente gehaltene zusätzliche Anteil, der zuletzt bei 2,45 Prozent lag, wurde ebenso vollständig veräußert. Größter Aktionär ist Ralph Dommermuth, der nach Angaben des Mobilfunkers aus Maintal 20,08 Prozent der Stimmrechte über die United Internet Ventures AG hält, vor der Allianz Global Investors GmbH mit 6,41 Prozent. Die Alken Luxembourg S.A. ist mit 4,78 Prozent beteiligt. Der Stimmrechtsanteil der Artemis Investment Management LLP am TecDAX-Unternehmen überschritt am 22. Februar die Drei-Prozent-Schwelle und beträgt seitdem 3,05 Prozent. Der Aufsichtsratsvorsitzende Marc Brucherseifer kommt auf 1,86 Prozent. Nach Angaben von Drillisch ist der Vorstandssprecher Vlasios Choulidis zudem mit 0,76 Prozent an den Stimmrechten beteiligt.

Die Top 3 unter den bei der Drillisch engagierten Einzelfonds sind den Angaben der AfU Research GmbH zufolge:

Fonds

Anzahl Aktien

Allianz European Equity Dividend

1.942.053

Artemis Global Income Fund

1.350.623

Alken Fund – Alken European Opportunities

1.106.238



Ein Beitrag von Michael Garth.