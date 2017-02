Drillisch: Artemis kauft bei Mobilfunkunternehmen zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Drillisch":

Die Artemis Investment Management LLP hat bei der Drillisch AG die Drei-Prozent-Schwelle überschritten. Der britische Investmentmanager meldete zum 22. Februar 2017 einen Stimmrechtsanteil von 3,05 Prozent und ist damit vierter in der Aktionärsliste. Größter Aktionär ist Ralph Dommermuth, der nach Angaben des Mobilfunkers aus Maintal 20,08 Prozent der Stimmrechte über die United Internet Ventures AG hält, vor der Allianz Global Investors GmbH mit 6,41 Prozent. Die Alken Luxembourg S.A. ist mit 4,78 Prozent beteiligt. Der Stimmrechtsanteil der Deutsche Bank AG am TecDAX-Unternehmen hatte am 8. Februar die Fünf-Prozent-Schwelle unterschritten und beträgt seitdem 4,61 Prozent. 2,33 Prozentpunkte hält der deutsche Bankenprimus dabei über Finanzinstrumente. Der Aufsichtsratsvorsitzende Marc Brucherseifer kommt auf 1,86 Prozent. Nach Angaben von Drillisch ist der Vorstandssprecher Vlasios Choulidis zudem mit 0,76 Prozent an den Stimmrechten beteiligt.

Über die nachfolgenden Fonds kann alternativ zur Aktie in die Drillisch AG investiert werden:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF

8,03

BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND

6,04

Allianz Telemedia

4,97



