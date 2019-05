Drillisch Aktie: KIare Ansage!

Klare Ansage bei der diesjährigen Hauptversammlung (HV) der 1&1 Drillisch AG (kurz „Drillisch“), die am Dienstag in Frankfurt stattfand. Denn den Unternehmensangaben zufolge gab es beim Vorschlag, für das vorige Geschäftsjahr nur 5 Cents je Aktie und damit die Mindestdividende auszuschütten, eine „überwältigende Mehrheit“ von 99,6% der abgegebenen Stimmen. Die Begründung dafür: Drillisch will in ein „modernes 5G-Netz investieren“ und bietet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



