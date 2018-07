Drillisch Aktie: Holt Drillisch zum Gegenschlag an der Börse aus?

Kann Drillisch die Kursverluste an der Börse vom Juni wieder ausgleichen? Davon geht zumindest Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins „Der Aktionär“ aus. Durch zunehmenden Wettbewerbsdruck sei die Drillisch-Aktie in den letzten Wichen zunehmend unter Druck geraten. Dank positiver Analysteneinschätzungen konnte das Papier sich aber am Freitag wieder über die Marke von 50 Euro bewegen. Thomas Bergmann hält jetzt eine technische Gegenbewegung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.