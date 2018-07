Dril-Quip: Grund zur Freude?

An der Börse New York schloss die Dril-Quip-Aktie am 25.07.2018 mit dem Kurs von 56 USD. Die Dril-Quip-Aktie wird dem Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" zugeordnet.Nach einem bewährten Schema haben wir Dril-Quip auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Dril-Quip führt bei einem Niveau von 68,67 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 37,56 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

Weiterlesen...