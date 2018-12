Dril-Quip: Eine Gewinnchance?

An der Börse New York notiert die Aktie Dril-Quip am 13.12.2018, 00:12 Uhr, mit dem Kurs von 29,9 USD. Die Aktie der Dril-Quip wird dem Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Dril-Quip-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 47,37 USD. Der letzte Schlusskurs (33,05 USD) weicht somit -30,23 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (43,01 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-23,16 Prozent Abweichung). Die Dril-Quip-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Dril-Quip-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 325,48. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Dril-Quip zahlt die Börse 325,48 Euro. Dies sind 326 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Oil, Gas & Coal" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 76,45. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Dril-Quip für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Dril-Quip für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Dril-Quip insgesamt ein "Sell"-Wert.