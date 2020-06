Dreyfus High Yield Strategies Fund: Genau das was haben wir angekündigt

An der Börse notiert die Aktie Dreyfus High Yield Strategies Fund am 09.06.2020, 18:47 Uhr, mit dem Kurs von 2.7 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Dreyfus High Yield Strategies Fund auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Dreyfus High Yield Strategies Fund derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2,85 USD, womit der Kurs der Aktie (2,73 USD) um -4,21 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,41 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +13,28 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Dreyfus High Yield Strategies Fund. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Dreyfus High Yield Strategies Fund-RSI ist mit einer Ausprägung von 9,52 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 22,06, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Buy" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".