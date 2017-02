Dreyer erwartet Entwicklungsmöglichkeiten für Opel

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

RÜSSELSHEIM/MAINZ (dpa-AFX) - Nach Gesprächen mit dem Opel-Management in Rüsselsheim hat sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag optimistisch über die Zukunft des Automobilherstellers geäußert.



Alle Beteiligten seien der Auffassung, dass es sich bei einer möglichen Verbindung von Opel mit dem französischen PSA-Konzern um eine "Heirat von zwei Marken" handele, "die auf dem Weg zu einer positiven Entwicklung sind".

Dabei gebe es Signale, "dass es echte Entwicklungsmöglichkeiten für Opel in der Zukunft gibt", sagte Dreyer. An dem Gespräch hätten auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und der Gesamtbetriebsrat von Opel teilgenommen, sagte Dreyer nach ihrer Rückkehr in Mainz.