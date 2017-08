Dreyer empfiehlt SPD Ampelkoalition

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) empfiehlt ihrer Partei eine Koalition mit FDP und Grünen nach der Bundestagswahl. "Mit beiden hat die SPD im Bund und in den Ländern bereits verlässlich regiert"m sagte Dreyer der "Welt" (Montag). "In Rheinland-Pfalz regieren wir mit beiden in der Ampel, und das funktioniert sehr gut miteinander. Natürlich ist unsere Koalition ein Modell für den Bund, das ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann."

Zu einem möglichen Bündnis mit der Linken sagte Dreyer: "Die SPD hat klargemacht: Sie wird nie einen Koalitionsvertrag unterschreiben, in der an der Rolle der Nato gerüttelt wird oder der europafeindliche Passagen enthält. Will die Linke wirklich regieren, muss sie hier Klartext bekennen." Sie kritisierte in diesem Zusammenhang Bundeskanzlerin Angela Merkel, die in der "Welt am Sonntag" gesagt hatte, die SPD würde "jederzeit eine rot-rot-grüne Mehrheit nutzen, falls diese rechnerisch möglich wäre". Dreyer sagte: "Damit betreibt Frau Merkel eine durchsichtige Wahlkampf-Polemik. Welche Koalition strebt eigentlich Frau Merkel an? Was will Herr Seehofer? Das sind alles offene Fragen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur