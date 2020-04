Dreyer dämpft Erwartungen vor Corona-Entscheidung: Guten Erfolg nicht gefährden

Osnabrück (ots) - Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz lobt entschiedenes Handeln der Regierung und große Disziplin der Bürger - Lockerungen nur unter Auflagen und in StufenOsnabrück. Vor der Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten der Bundesländer und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) Erwartungen gedämpft, es könnte rasch Lockerungen der Maßnahmen geben. "Die Gesundheit der Menschen steht auch bei den Lockerungen für mich an erster Stelle. Durch schnelles und entschiedenes Handeln der Regierung und die große Disziplin der Bürgerinnen und Bürger haben wir es geschafft, die Zahl der Neuinfektionen zu bremsen. Das ist ein guter Erfolg, den wir nicht gefährden wollen", sagte Dreyer der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Sie sei sich mit den anderen SPD-Ministerpräsidenten einig, dass Lockerungsmaßnahmen die Erfolge nicht aufs Spiel setzen dürften.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4571260OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell