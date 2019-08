Dreyer: Grundrente rasch einführen - Frauen im Osten profitieren

MAINZ (dpa-AFX) - Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer hat insbesondere mit Blick auf die Frauen in den neuen Bundesländern eine rasche Einführung der Grundrente gefordert.



"Es geht gerade nicht um ein Wahlgeschenk, sondern um die Anerkennung der Realität, dass gerade im Osten sehr viele Menschen betroffen sind. Die Grundrente ist ein Projekt der großen Koalition", sagte Dreyer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Wenige Tage vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen sagte sie: "Das wäre ein gutes Signal gewesen, wenn die Union den Weg frei gemacht hätte, damit die große Koalition dann die Grundrente noch vorher unter Dach und Fach gebracht hätte."

"30 Jahre friedliche Revolution und noch immer gibt es so viele Männer und Frauen im Osten Deutschlands, die ihre Lebensleistung eigentlich nicht als anerkannt empfinden", sagte Dreyer. Im Osten hätten Männer und Frauen immer sehr viel gearbeitet, aber für wenig Geld. "Von der Grundrente nach dem Konzept von Hubertus Heil profitierten vor allem Frauen im Osten", unterstrich Dreyer. "Jetzt sind wir auf einem konstruktiven Weg mit der CDU/CSU, aber es bleibt ein wichtiges Signal der Volksparteien vor allem für den Osten, dass sie das Thema Grundrente nun wirklich auch hinbekommen."

Dreyer sieht die Wähler in Brandenburg am Sonntag vor einer Grundsatzentscheidung. "Wird das Land erfolgreich weiter geführt oder versinkt es unter der stärksten Partei AfD im Chaos?", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. "Wir sollten darüber reden, wo Brandenburg in der Nach-Wendezeit stand, und wo es heute steht - damals hohe Arbeitslosigkeit, schlechte Wirtschaftsdaten und jetzt niedrige Arbeitslosenquote, gute Wirtschaftsdaten und einen beliebten Ministerpräsidenten", sagte Dreyer. "Die Wähler und Wählerinnen müssen am Sonntag entscheiden, ob der erfolgreiche Ministerpräsident das Land weiter steuert, oder ob die AfD die stärkste Partei wird. Es geht um jede Stimme."/irs/DP/jha