MAINZ (dpa-AFX) - Bus- und Schiffsreisen sollen in Rheinland-Pfalz schon ab dem 10. Juni wieder möglich sein.



Das sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach einem Treffen mit kommunalen Spitzenverbänden am Dienstag in Mainz. Auch Wellnessbereiche in Hotels und die Freizeitparks dürfen dann wieder aufmachen./chs/irs/DP/men