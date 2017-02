München (ots) -Trennung, Scheidung, Liebeskummer: Das letzte Jahr war nicht dasbeste für Hollywoodstar Drew Barrymore. Aber davon lässt sich die41-Jährige nicht unterkriegen. Statt sich zu verkriechen, hat sieeine neue Rolle angenommen und ist nun erstmals in einer TV-Serie zusehen. Im Exklusiv-Interview mit COSMOPOLITAN (EVT 09.02.) sprichtdie Schauspielerin über ihr neustes Projekt und verrät, warum sietrotz der Rückschläge jetzt noch furchtloser ist.In ihrer neuen Serie "Santa Clarita Diet" spielt Barrymore eineabgedrehte Rolle: als Immobilienmaklerin Sheila stirbt sie, mutiertdann aber zum Zombie. Obwohl Barrymore sich mitten in derTrennungsphase befand, als ihr die Rolle angeboten wurde, wollte sieunbedingt dabei sein: "Vom Timing her war es mies. Mir ging esrichtig schlecht. Aber als ich das Skript gelesen habe, war klar: Dasist meine Rettung." Ihr Seriencharakter inspiriert die Schauspielerinwährend dieser schweren Zeit und gibt ihr neue Hoffnung: "Nach ihremTod ist Sheila furchtloser, draufgängerischer. Für sie gibt es keineProbleme mehr, nur Lösungen. Während der Trennung habe ich mich oftgefragt: Was würde sie jetzt tun? Das hat mir geholfen. Metaphorischgesehen, sollte man das öfter machen: Sein altes Leben begraben undein neues starten. 2016 war für mich, wie für so viele, schlimm. 2017wird gut! Das weiß ich."Durch die Ehe-Probleme hat der Hollywoodstar ihre innereEinstellung verändert - Barrymore blickt jetzt wieder optimistisch indie Zukunft: "Ich habe mich dafür entschieden, glücklich zu sein.Glück ist eine Wahl. Und die Betonung liegt auf Wahl. Das heißtnicht, dass man sich das wünscht und, tralala, schon hat man es. Manmuss dafür kämpfen und dann abwarten können, bis es eintrifft." Trotzihrer negativen Erfahrungen hat die sie den Glauben an die Liebenicht verloren: "Ich finde ein gebrochenes Herz mit 41 Jahren halb soschlimm wie eines mit 14. Beim ersten Liebeskummer denkt man "Ichwerde ohne ihn sterben!" Mit 41 weiß man: Ich habe das bislangüberlebt, also werde ich es auch dieses Mal schaffen."Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Beitrag erscheint in der neuen COSMOPOLITAN (EVT.9. Februar). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "COSMOPOLITAN" zurVeröffentlichung frei.Über COSMOPOLITANCOSMOPOLITAN gehört zu den weltweit bekanntesten Premiummarken,erscheint mit 53 Ausgaben in 79 Ländern und ist mit rund 42 MillionenLeserinnen das größte Frauenmagazin der Welt. Auch in Deutschland istCOSMOPOLITAN das größte monatliche Frauenmagazin und erreicht 1,59Millionen Leserinnen. In der werberelevanten Zielgruppe der Frauenvon 14 bis 49 Jahren führt COSMOPOLITAN das Segment mit einerReichweite von 1,41 Millionen Leserinnen an. fun. fearless. female. -Mit diesem Empowerment Leitsatz unterstützt COSMOPOLITAN ihreLeserinnen in allen Lebensbereichen mit höchster Kompetenz: Job &Karriere, Partnerschaft & Erotik sowie Beauty & Fashion - und dasseit knapp 35 Jahren! Die cosmopolitische, moderne und visionäreLeserin ist zwischen 20 und 49 Jahre alt, erfolgreich im Job undfinanziell unabhängig. COSMOPOLITAN begeistert mit einer starkenAuflagen-Performance.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke Bauer Premium bündelt die Bauer Media Groupihre sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY,SHAPE und InTouch Style. Inhaltlich unterscheiden sie sich deutlichvoneinander und sprechen sehr unterschiedliche Frauen-Zielgruppen an.Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. Bauer Premium kenntPremiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus:Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist dieBauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag erreicht mehr Frauen indiesem Segment als wir (2,9 Mio., ma Pressemedien 2016 II). Mitdiesem Portfolio baut der Verlag die Relevanz bei anspruchsvollenPremium-Frauen-Zielgruppen aus. Bauer Premium ist Teil der BauerMedia Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehrals 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio-und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupUnternehmenskommunikationAnna HezelT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Cosmopolitan, übermittelt durch news aktuell