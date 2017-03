DressLife mit neuem Meilenstein auf NBank-Veranstaltung NCapital während der CeBIT / Beteiligungskapital wird bei NBank stark nachgefragt

Hannover (ots) - Bereits zum vierten Mal führte die NBank auf derCeBIT ihre Veranstaltungsreihe NCapital durch. Dabei präsentierenaufstrebende innovative Unternehmen mit Wachstumspotential ihreProdukte und Ideen vor Wagniskapitalgebern, Business Angels undPrivatinvestoren. 58 Start-ups bewarben sich für achtPräsentationsplätze. Bis zu 150 Investoren verfolgten diePräsentationen. Mit beiden Zahlen verbuchte die NBank das bisherbeste Ergebnis auf der CeBIT. "Dies macht deutlich, dass es vieleIdeen gibt, die es sich lohnt zu fördern. Gleichzeitig aber auch,dass Investoren nachhaltig auf der Suche nach Start ups sind, um ihrKapital anzulegen", so Dr. Sabine Johannsen, Mitglied des Vorstandesder NBank.NCapital ist die Plattform für Beteiligungskapital inNiedersachsen und außerbörslich organisiert. In den letzten 10 Jahrenwarben über NCapital 17 Unternehmen Finanzierungen mit einemGesamtvolumen von mehr als 16 Millionen Euro ein.Die von der NBank auf der diesjährigen CeBIT ausgewählten Firmendecken ein breites Themenspektrum ab: Optimierung online Shopping,Künstliche Intelligenz, Medizin, Prognostik für die Industrie,Mikromontage und Sensorik. "Was mir besonders bei dieser Auswahlgefiel war, dass technologie- und wissensbasierte Gründungen ihreVisitenkarte abgaben und weniger die aus der virtuellen Welt", soJohannsen.Den Sachpreis der Firma Deloitte, einen interdisziplinärenWorkshop, bestehend aus den Disziplinen Tax, Legal und CorporateFinance, gewann DressLife.DressLife reduziert Retourenraten im Mode-Onlinehandel mittelsBig-Data und der Simulation von Kleidung an Kundenavataren. Kundenmüssten nicht mehr danach suchen was ihnen passt, sondern nur nochdanach was ihnen gefällt. DressLife bietet in 3 Bereichen einenUnique Selling Point:- Sie haben einen Algorithmus entwickelt, der es ermöglichtKleidung in deutlich besserer Qualität und Zeit zu simulieren,als dies aktuell möglich ist.- Die Algorithmen zur Big Data Analyse sind im Hinblick darauf,die Wahrscheinlichkeit bestimmen zu können, dass ein KundeKleidung behält bzw. nicht zurückschickt, amfortschrittlichsten.- Es werden lediglich Größe, Gewicht und Geschlecht als Angabenbenötigt, um ca. 70% der Retouren vermeiden zu können.Der Kapitalbedarf von DressLife liegt bei 2 Millionen Euro.Gründer und Anteilseigner sind Dr. Julian Hensolt und DjamalOucherif.Die NBank unterstützt Start-ups aber nicht nur mitPitchveranstaltungen. Der von der NBank neu aufgelegteBeteiligungsfonds hat sich im vergangenen Jahr gut entwickelt. AchtFirmen wurden mit 5,75 Millionen Euro unterstützt. Ziel ist es, dieEigenkapitalbasis der Unternehmen zu stärken. Damit wurde es denUnternehmen ermöglicht, Kapitalengpässe zu überwinden oderWachstumschancen optimal zu nutzen.Über die NBank:Die "Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank" ist derkompetente Ansprechpartner in Niedersachsen für alle relevantenFörderprogramme der Europäischen Union, des Bundes, des Landes undder Kommunen. Die NBank wurde 2004 gegründet und gehört zu 100Prozent dem Land Niedersachsen. Derzeit beschäftigt sie etwa 380Mitarbeiter und weist eine Bilanzsumme von 4,8 Milliarden Euro aus.Insgesamt hat die NBank in ihrer zehnjährigen Tätigkeit einFördervolumen von über 7 Milliarden Euro vergeben. WeitereInformationen unter www.nbank.de.Pressekontakt:Bernd Pütz0511 300 31 8500151 742 16 83bernd.puetz@nbank.deOriginal-Content von: NBank, übermittelt durch news aktuell