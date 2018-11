Mainz (ots) -Über Jahrmilliarden formten die Elemente Luft, Feuer und Wasserdie Erde - bis der Mensch den Planeten innerhalb kürzester Zeitgravierend veränderte. Wissenschaftler sprechen heute vomAnthropozän, dem Zeitalter des Menschen. Ein neuer ZDF-"TerraX"-Dreiteiler erzählt die Geschichte des Anthropozäns. DieDreharbeiten finden in Ländern weltweit statt, unter anderem inÄthiopien, Ägypten, Spanien, Irland, Island, Mexiko, den USA undChina. Dirk Steffens führt als Moderator durch die Reihe.Längst hat die vom Menschen geschaffene sogenannte Technosphäredie vorhandene Biosphäre, das heißt, alles das, was die Naturhervorbringt, überholt. Der Mensch hat tiefgreifend in dienatürlichen Prozesse des Planeten eingegriffen und dabei seine Spurenhinterlassen. Satellitenbilder offenbaren das Ausmaß derVeränderungen in Natur und Umwelt. "Beauty-Shots" dokumentieren dieSchönheit der Erde. Ausgewählte Re-Enactments zeigen entscheidendeMomente der Menschheit wie das erste Feuer, den frühesten Megabau,aber auch die Erfindung der Dampfmaschine oder den Siegeszug vonPlastik ein paar Jahrzehnte später. Und, nicht zuletzt, geht es auchum Alexander von Humboldts Entdeckung, dass in der Natur alles mitallem zusammenhängt und aufeinander einwirkt.https://terra-x.zdf.dehttps://www.youtube.com/terraxhttp://facebook.com/ZDFterraXhttps://www.instagram.com/terraX/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell