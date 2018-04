Mainz (ots) -Menschen wandern, seit es sie gibt. Ohne Migration gäbe es dieheutige Welt nicht. Denn mit den Menschen wandert alles: Know-how undKapital, Sprache und Religion, Gene und Krankheiten, Pflanzen undTiere. In drei Teilen zeichnet "Terra X"-Moderator Dirk Steffens anden Sonntagen, 29. April sowie 6. und 13. Mai 2018, jeweils 19.30 Uhrim ZDF, die Reise der Menschheit nach. Unterstützt wird er dabei vondokumentarischen Spielszenen und aufwendigen Computeranimationen.Alle drei Folgen der "Terra X"-Reihe "Die Reise der Menschheit" sindab Sonntag, 29. April 2018, in der ZDFmediathek unter terra-x.zdf.deabrufbar.Auf seiner Suche trifft Dirk Steffens Migrationsexperten,Historiker und experimentelle Archäologen, deren Forschungsgegenstanddie immerwährende Reise ist. "Dieses unglaubliche Tempo, in dem derHomo sapiens den kompletten Planeten erobert hat - als würde einegroße Urkraft uns antreiben. Der nächste logische Schritt sind anderePlaneten, weil es unserer Natur entspricht, weil wir Migranten sind",resümiert der bekennende Weltreisende und ZDF-Moderator Dirk Steffensnach den Dreharbeiten.Die erste Folge "Der Aufbruch" am Sonntag, 29. April 2018, 19.30Uhr, beginnt mit Homo sapiens, dem es vor etwa 60.000 Jahren gelingt,Afrika zu verlassen und überall auf der Erde heimisch zu werden.Weiter geht es über die Sesshaftwerdung, das Römische Reich und dieVölkerwanderung bis ins 15. Jahrhundert, in dem Königin Isabella vonKastilien eine folgenschwere Entscheidung trifft.Das Erreichen Amerikas durch Christoph Kolumbus 1492 ist Auftaktder zweiten Folge, "Fremde Welten", am 6. Mai 2018. Sie führt überdie Ausbreitung der Europäer und den Sklavenhandel bis ins 18.Jahrhundert. Die industrielle Revolution im 18. und 19. Jahrhundertsowie die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts sind die Hauptthemender dritten Folge, "Welt in Bewegung", am 13. Mai 2018.Zu der dreiteiligen Reihe gibt es vier Webvideos, die in derZDFmediathek und auf dem YouTube-Kanal "Terra X Natur & Geschichte"https://www.youtube.com/terrax veröffentlicht werden. Die Videos sindzum Embedding mit Verweis auf "Terra X" für alle Interessiertenfreigegeben. Die Themen der Clips sind: "Ahnenforschung - Wiesinnvoll sind Gentests?" (6. Mai 2018), "Gibt es menschliche Rassen?"(10. Mai 2018), "Wie funktioniert Ahnenforschung?" (13. Mai 2018) und"Datenanalyse: 2000 Jahre Migrationsgeschichte" (17. Mai 2018).https://presseportal.zdf.de/pm/terra-x-die-reise-der-menschheit/https://terra-x.zdf.dehttp://youtube.com/terraxhttp://instagram.com/terraXhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFterraXAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell