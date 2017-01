Dreisprung-Europameister Max Heß ist Eliteschüler des Sports / Auszeichnung beim DOSB-Neujahrsempfang

Frankfurt/Main (ots) - Drei Mitglieder der DeutschenOlympiamannschaft von Rio 2016 sind am heutigen Montag im Rahmen desDOSB-Neujahrsempfangs in Frankfurt am Main für ihre herausragendenschulischen und sportlichen Leistungen des vergangenen Jahresausgezeichnet worden. Leichtathlet Max Heß hat als "Eliteschüler desSports 2016" den ersten Platz belegt, Schwimmer Johannes Hintzedurfte sich über Platz zwei und Turnerin Pauline Tratz über dendritten Platz freuen.Bereits seit 2009 prämieren der Deutsche Olympische Sportbund(DOSB) und die Sparkassen-Finanzgruppe jährlich die "Eliteschüler/indes Sports". Zur Wahl standen dieses Jahr wieder 43Eliteschüler/innen des Sports - von denen sich drei besondershervorgetan haben. Die Schüler zeichnen sich nicht nur durch ihresportlichen Erfolge aus, sondern sie sind auch in schulischerHinsicht Vorbilder. Mit Hilfe der Eliteschulen des Sports können sieSport und Schule gut vereinen, die sportliche Karriere vorantreibenund eine gute schulische Ausbildung genießen. Mit der Auszeichnungsollen die jungen Sportlerinnen und Sportler für ihre herausragendenGesamtleistungen belohnt werden.Ein echter Siegertyp ist der "Eliteschüler des Sports 2016" aufPlatz eins schon heute. Max Heß wurde mit 17 JahrenDreisprung-Europameister in Amsterdam - er ist der jüngsteEuropameister der Geschichte. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Riowar er auch schon am Start. Bei der Hallenweltmeisterschaft 2016 inPortland holte er Silber, und seit dem vergangenen Jahr darf er sichauch Deutscher Meister im Dreisprung nennen. "Ein wirklichbeeindruckender junger Mann, der seine ganze Karriere eigentlich janoch vor sich hat. Mit so jungen Jahren schon solch große Erfolge zufeiern, ist wirklich bemerkenswert. Allein für sein erfolgreichesJahr 2016 hat er die Auszeichnung als "Eliteschüler des Sports" mehrals verdient", sagt Carsten Claus, Vorsitzender des Vorstandes derKreissparkasse Böblingen.Auf Platz zwei kam der Schwimmer Johannes Hintze. Auch er startete2016 bereits bei den Olympischen Spielen in Rio, und das mit 17Jahren. Damit war er der jüngste deutsche Schwimmer in Rio. JohannesHintze wurde zudem 2015 und 2016 Deutscher Vize-Meister über 400Meter Lagen. Mit seinen zahlreichen Altersklassenrekorden zähltHintze zu den perspektivreichsten Schwimmern in Deutschland. DieEliteschule des Sports in Potsdam ermöglicht es ihm, den Fokus aufden Sport zu legen, ohne seine schulische Karriere zuvernachlässigen."Wie wichtig die Unterstützung der Dualen Karriere ist, sieht manan diesen jungen Talenten sehr gut. Ohne eine Eliteschule des Sportskönnten junge Sportler gar nicht solche Erfolge feiern. Es ist alsoimmer wieder schön zu sehen, wie das Konzept seine Früchte trägt",sagt Ole Bischof, DOSB-Vizepräsident Leistungssport undJudo-Olympiasieger 2008.Auch die drittplatzierte "Eliteschülerin des Sports", PaulineTratz aus Karlsruhe, konnte in ihrem erfolgreichen Jahr 2016überzeugen. Sie ist Deutsche Meisterin im Sprung und durfte dankihrer starken Leistung bei der Deutschen Meisterschaft alsErsatzturnerin mit zu den Olympischen Spielen in Rio. "In ihr stecktnoch großes Potenzial für die Zukunft - da bin ich mir sicher.Disziplin und Konstanz gehören zu den Tugenden einer Eliteschülerin,und Pauline vereint das", lobt Ole Bischof die Drittplatzierte.Pressekontakt:Deutscher Olympischer Sportbund e.V.Medien- und ÖffentlichkeitsarbeitOtto-Fleck-Schneise 1260528 Frankfurt am MainT +49 69 6700-255F +49 69 6702-317presse@dosb.deOriginal-Content von: Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB), übermittelt durch news aktuell