"Dreiraumwohnung" statt "Zweibettzimmer": Drehstart für ZDF-Fernsehfilm mit Anja Kling und Carol Schuler (FOTO)

"Dreiraumwohnung" mit Anja Kling und Carol Schuler in denHauptrollen ist die Fortsetzung der erfolgreichen ZDF-Komödie "Zweibettzimmer".Erneut treffen die beiden grundverschiedenen Frauen aufeinander und müssenversuchen, miteinander klar zu kommen. Die Dreharbeiten für den ZDF-Fernsehfilmder Woche haben Anfang der Woche in Berlin begonnen. Kirsten Peters und IsabelKleefeld, die auch Regie führt, schrieben das Drehbuch. Neben den beidenHauptdarstellerinnen spielen Caroline Peters, Ben Braun, Yun Huang, AlexanderSchubert, Dietrich Adam und viele andere.Jaqueline (Carol Schuler) ist aus ihrer Wohnung geflogen und nistet sich "nurfür eine Nacht" mit ihren drei Kindern in Konstanzes (Anja Kling) Haus ein. Auseiner Nacht werden Wochen. Die Chaosqueen Jaqueline trifft auf diePerfektionistin und Ärztin Konstanze. Konstanze muss lernen, wie Freundschaftgeht. Das zumindest erwarten ihre Kinder. Denn die Kinder der beiden verstehensich prächtig. Und auch bei Konstanzes Bewerbung auf die Chefarztstelleinteressiert man sich plötzlich für ihre soziale Kompetenz.Gedreht wird bis Anfang April in Berlin und Brandenburg. "Dreiraumwohnung" isteine Produktion der W&B Television GmbH. Produzenten sind Kerstin Nommsen,Quirin Berg und Max Wiedemann. Die Redaktion im ZDF hat Karina Ulitzsch. EinSendetermin steht noch nicht fest.Die Komödie "Zweibettzimmer" steht noch bis Sonntag, 10. Mai 2020, in derZDFmediathek zur Verfügung: https://kurz.zdf.de/IEW/