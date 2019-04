Stuttgart (ots) - Porsche Consulting zählt zu den besten deutschenUnternehmensberatungen. Im Branchenvergleich "Beste Berater 2019"belegt Porsche Consulting Platz 1 in den Branchen "Auto & Zulieferer"und "Maschinen- & Anlagenbau". Die dritte Bestplatzierung erhieltendie Porsche-Berater für den Arbeitsbereich "Operations-Management".Gegenüber dem Vorjahr konnte Porsche Consulting seine führendePosition auch insgesamt noch einmal ausbauen. Für die aktuelle Studiebefragte Statista im Auftrag des Magazins "brand eins" 1350 leitendeAngestellte in Unternehmen, die Beratungsmandate vergeben.Nachzulesen ist der große Report in "brand eins Thema Consulting",Heft 12, 12. April 2019; 12 Euro.Die Porsche Consulting GmbH beschäftigt weltweit 580 Mitarbeiterund zählt zu den Top-Ten-Managementberatungen in Deutschland. DasUnternehmen ist eine Tochtergesellschaft des SportwagenherstellersDr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart. Porsche Consulting hatStandorte in Stuttgart, Hamburg, München, Berlin, Mailand, São Paulo,Shanghai, Atlanta und Belmont (Silicon Valley). Unter dem Leitmotiv"Strategisch denken, pragmatisch handeln" unterstützen die BeraterUnternehmen bei der Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit und ihrerInnovationskraft. Zu den Klienten gehören Konzerne undmittelständische Unternehmen aus der Automobilindustrie, der Luft-und Raumfahrt sowie dem Maschinen- und Anlagenbau. Weitere Klientenkommen aus dem Finanzdienstleistungssektor, der Konsumgüterindustrieund dem Handel sowie aus der Baubranche.Pressekontakt:Porsche Consulting GmbHLeiter KommunikationHeiner von der LadenTelefon +49 (0)711 911 - 1 21 21Heiner.von.der.laden@porsche.deOriginal-Content von: Porsche Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell