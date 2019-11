Dreifachsieg für Ford beim sport auto AWARD: Fiesta ST, Mustang GT Fastback und Mustang Convertible triumphieren (FOTO)

Köln (ots) -- Bei der Leserwahl des Fachmagazins sport auto gewinnt der FordFiesta ST in der Kategorie "Serienautos Kleinwagen" mit 25,5Prozent- Ford Mustang GT Fastback siegt in der Importwertung der"Serienautos Coupés bis 50.000 Euro" und vereint 50,2 Prozentder Leserstimmen auf sich- Ford Mustang Convertible ist das sportlichste Importmodell inder Klasse der "Serienautos Cabrios/Roadster bis 50.000 Euro" -für ihn stimmten 27,2 Prozent der LeserBeim diesjährigen sport auto AWARD haben die Leser der gleichnamigenFachzeitschrift gleich drei Modelle von Ford zu den sportlichsten Fahrzeugenihrer jeweiligen Klasse gekürt. Neben dem Ford Fiesta ST* erhielten zumwiederholten Male auch Mustang GT Fastback* und Mustang Convertible* diebegehrte Trophäe. Diese nahm Matthias Tonn, Chefingenieur Import-Fahrzeuge beiFord Europa, im Rahmen der offiziellen Preisverleihung im Stuttgartstellvertretend in Empfang."Der Gewinn des sport auto AWARD ist für uns eine ganz besondere Auszeichnungmit sehr hohem Stellenwert. Die Leserinnen und Leser von sport auto sind nämlichnicht nur echte ,Petrolheads', die sich durch ein hohes Faszinationspotenzialfür sportliche Fahrzeuge auszeichnen - sie verfügen zudem über ein sehrausgeprägtes technisches und fahrdynamisches Fachwissen", so Tonn. "Daher freutes uns umso mehr, dass wir bei der diesjährigen Leserwahl mit drei Siegen erneutan die Spitzenergebnisse der vergangenen Jahre anknüpfen konnten. Eininteressanter Aspekt ist hierbei, dass Ford mit zwei unterschiedlichenAntriebsvarianten ganz weit oben in der Lesergunst steht - das gilt sowohl fürden Fiesta ST mit Frontantrieb als auch für den Mustang, der traditionell überHeckantrieb verfügt."Der Ford Fiesta ST sicherte sich mit 25,5 Prozent der Stimmen den Gesamtsieg inder Kategorie "Serienautos Kleinwagen". Die vom europäischen FordPerformance-Team entwickelte Fahrspaß-Maschine erreicht fahrdynamisch ein neuesNiveau in dieser Klasse. Darüber hinaus vermittelt der Ford Fiesta ST dem Fahreräußerst direkte Rückmeldungen und kombiniert dies mit uneingeschränkterAlltagstauglichkeit. Für kraftvollen Vortrieb zeichnet der 1,5 Liter große undakustisch eindrucksvolle EcoBoost-Dreizylinder-Turbomotor mitBenzin-Direkteinspritzung verantwortlich. Er beschleunigt den als Drei- und alsFünftürer erhältlichen Fiesta ST in 6,5 Sekunden auf 100 km/h. DieHöchstgeschwindigkeit beträgt 232 km/h.Der Ford Mustang GT Fastback triumphierte zum dritten Mal in Folge in derImportkategorie der "Serienautos Coupés bis 50.000 Euro". Das mit einem 5,0Liter großen V8-Motor ausgestattete "Pony-Car" vereinte 50,2 Prozent derLeserstimmen auf sich. Mit fünf Top-Platzierungen in Serie zählt der Mustang GTFastback beim sport auto AWARD inzwischen zu den Stammgästen auf demSiegerpodest: Auf sein Konto gehen insgesamt vier erste Plätze und ein zweiterRang. Darüber hinaus trug auch die Cabrio-Version - der Mustang Convertible -erneut zum hervorragenden Gesamtergebnis von Ford bei. Der offene Sportwagendarf sich zum vierten Mal in Folge mit dem sport auto AWARD schmücken. Er gewannwie bereits 2017 und 2018 die Importwertung der "Serienautos Cabrios/Roadsterbis 50.000 Euro" mit einem Stimmenanteil von 27,2 Prozent.Ford Mustang überzeugt mit kraftvollem Antrieb und innovativen AssistenzsystemenDie aktuelle Generation des Ford Mustang ist hierzulande seit 2018 alsFastback-Coupé und Convertible-Cabriolet erhältlich. Der speziell auf dieWünsche europäischer Kunden abgestimmte Sportwagen überzeugt unter anderem mitseinem dynamischen Design, einem fortschrittlichen Fahrwerk mit optionalemMagneRide-Dämpfersystem, zwei zusätzlichen Fahrmodi, modernenFahrer-Assistenzsystemen und zusätzlichen Individualisierungsoptionen. Zu denweiteren Highlights zählt das ebenfalls neue, auf Wunsch lieferbareZehngang-Automatikgetriebe. Damit beschleunigt der Mustang GT - also die 331 kW(450 PS)* starke V8-Variante - in 4,2 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Derhochmoderne Big Block schickt ein Drehmoment-Maximum von 529 Nm an dieHinterräder und kombiniert dabei eine Hochdruck-Benzin-Direkteinspritzung miteiner Niederdruck-Zentraleinspritzung.Darüber hinaus ist der Ford Mustang auch in Verbindung mit dem 213 kW (290 PS)*starken EcoBoost-Turbo mit Benzin-Direkteinspritzung erhältlich. Dank einertemporären Overboost-Funktion brilliert er bei Vollgas mit einem besondersdirekten Ansprechverhalten und kraftvollem Antritt nach jedem Gangwechsel. DasDrehmoment des 2,3-Liter-Vierzylinders erreicht einen Spitzenwert von 440 Nm.Für beide Motorisierungen gehört ein Otto-Partikelfilter zur Serienausstattung.Das Fachmagazin sport auto hatte seine Leserinnen und Leser zum 27. Mal dazuaufgerufen, die sportlichsten Autos des Jahres zu küren. Bei der aktuellenAusgabe des sport auto AWARD gaben 12.352 notariell testierte Teilnehmer ihreStimme ab und wählten ihre persönlichen Favoriten aus insgesamt 275Fahrzeugmodellen in 28 Kategorien - darunter 18 Serienklassen. In letzterenkonnte das sport auto-Publikum jeweils für einen Gesamt- und einen Importsiegervotieren.* Kraftstoffverbrauch des Ford Mustang in l/100 km: 19,6 - 12,1 (innerorts), 9,1- 6,8 (außerorts), 12,8 - 9,0 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 285 -199 g/km. CO2-Effizienzklasse: G - E.* Kraftstoffverbrauch des Ford Fiesta ST in l/100 km: 7,6 (innerorts), 5,1(außerorts), 6,0 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 136 g/km.CO2-Effizienzklasse: C - D.1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweilsgeltenden Fassung) ermittelt.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (WorldHarmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischerenPrüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissoien,typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischenFahrzyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nachdem NEFZ gemessenen.Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhand des neuenWLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken zurückgerechnet. Bittebeachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem1.September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlageherangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgabenandere Werte als die hier angegebenen gelten.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nichtBestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen denverschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und dieCO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzungdes Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten undanderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmunghauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommenwerden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlicherhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouisund Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründungim Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.Pressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6955/4445832OTS: Ford-Werke GmbHOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell