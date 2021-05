Dreifacherfolg für ŠKODA: ENYAQ iV, OCTAVIA und SUPERB sind Importsieger bei 'Allradautos des Jahres‘

Mladá Boleslav (ots) - › Leser der Fachzeitschrift Auto Bild Allrad wählen drei ŠKODA Modelle auf den ersten Rang ihrer jeweiligen Fahrzeugkategorie› Rein batterieelektrischer ŠKODA ENYAQ iV setzt sich bei den ,Allrad-Elektroautos‘ gegen die Konkurrenz durch› ŠKODA OCTAVIA 4x4 siegt bei Importfahrzeugen unter den ,Allrad-Pkw bis 40.000 Euro‘› ŠKODA SUPERB 4x4 ist bestes Importfahrzeug in der Klasse ,Allrad-Pkw über 40.000 Euro‘Dreifacherfolg für ŠKODA: Die Leser von Auto Bild Allrad haben gleich drei Modelle des Automobilherstellers zu den ,Allradautos des Jahres‘ gewählt. Der ENYAQ iV mit Allradantrieb setzt sich bei seiner ersten Teilnahme auf Anhieb als Importsieger bei den ,Allrad-Elektroautos‘ durch. Der OCTAVIA 4x4 gewinnt die Importkategorie der ,Allrad-Pkw bis 40.000 Euro‘ und der SUPERB 4x4 fährt bei den importierten ,Allrad-Pkw über 40.000 Euro‘ bis ganz nach vorne. Für den OCTAVIA ist es bereits der sechste Titel bei der Leserwahl, der SUPERB zählt bereits zum zwölften Mal zu den Gewinnern.Der ŠKODA ENYAQ iV überzeugte die Leser des Fachmagazins gleich bei seiner ersten Teilnahme: Sie wählten das rein batterieelektrische SUV auf den ersten Platz unter allen ,Allrad-Elektroautos‘. Mit seinem ersten Serienmodell auf Basis des Modularen Elektrifizierungs-Baukastens (MEB) aus dem Volkswagen Konzern macht ŠKODA den bislang größten Schritt bei der Umsetzung seiner Elektromobilitäts-Strategie. In den beiden leistungsstärksten Varianten – als ENYAQ iV 80x und ENYAQ iV RS – verfügt das Flaggschiff des tschechischen Automobilherstellers mit einem zweiten Elektromotor an der Vorderachse über Allradantrieb. Seit Mitte April steht der ŠKODA ENYAQ iV in den Showrooms der europäischen ŠKODA Händler.Der ŠKODA OCTAVIA fuhr bereits in den Jahren 2014, 2015, 2019 und 2020 als bestes Importauto seiner Klasse bis ganz nach vorne. Im vergangenen Jahr sicherte sich das Modell darüber hinaus den Gesamtsieg unter den ,Allrad-Pkw bis 40.000 Euro‘. Mit dem diesjährigen Erfolg kommt der OCTAVIA 4x4 bei der renommierten Leserwahl auf insgesamt sechs Siege.Die zweite Generation des ŠKODA SUPERB belegte von 2009 bis 2013 durchgängig den ersten Platz bei den Importsiegern ihrer Klasse. 2015 setzte die aktuelle Modellauflage diese Erfolgsserie fort. Auch zwischen 2016 und 2020 kürten die Leser den SUPERB zum besten Importfahrzeug seiner Kategorie. Mit seinem Erfolg in diesem Jahr holt das Mittelklassemodell bereits seinen zwölften Titel bei der Allradler-Leserwahl.Vom 7. Januar bis 21. Februar konnten die Leser aus 237 Fahrzeugmodellen in zehn Kategorien online ihre Favoriten wählen. Die Wahl zu den ,Allradautos des Jahres‘ fand in diesem Jahr bereits zum 20. Mal statt.Das 4×4-Portfolio umfasst bei ŠKODA aktuell die Modellreihen KAROQ, KODIAQ, OCTAVIA und SUPERB. Je nach Modellvariante verfügt zudem auch das rein batterieelektrische SUV ENYAQ iV über Allradantrieb.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell