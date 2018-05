Unterföhring (ots) - SAT.1 sichert sich die Rechte an derbritischen Erfolgs-Show "Dancing on Ice" von ITV. Die neue Showbegeisterte im Januar 2018 im Vereinigten Königreich knapp neunMillionen Zuschauer und erzielte Spitzenwerte von bis zu 35,7 ProzentMarktanteil (Z. ab 4 J.).In der neuen SAT.1-Show erhalten Musik-, TV-, Film- undSport-Stars von Eiskunstlauf-Profis den perfekten Eistanz-Schliff.Gemeinsam meistern sie den harten Weg vom ersten, vorsichtigenSchlittschuh-Schritt bis zur anmutigen Kür auf dem Eis, um in jederFolge das Publikum zu beeindrucken. Produziert wird "Dancing on Ice"in Deutschland von ITV Studios Germany.SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Die Show 'Dancing on Ice'vereint Eleganz, Kraft und Tempo. Sie schenkt den Zuschauerinnen undZuschauern im Winter 2018/2019 eine erfrischend neue PrimeTime-Unterhaltung. Besonders beeindruckend wird die sportlicheEntwicklung der Stars sein - vom Eistanz-Anfänger zum gefeiertenKönner."Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentPetra DandlTel. +49 [89] 9507-1169Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell