Dreifachauszeichnung für MentalSpa am Bodensee

LochauBregenzWien (ots) - MentalSpa Fritsch am Berg am Pfänderhang erhielt dreiAuszeichnungen beim European HEALTH & SPA AWARDDas im Juli 2014 von der Familie Fritsch mit 64 Betten eröffnete MentalSpa liegtam Pfänderhang mit traumhaftem Blick über den Bodensee. Thomas Fritsch und DianaSicher-Fritsch erhielten erneut dreimal Bestplatzierungen unter 41 Nominierten:In der Kategorie "Best Hotel (Resort) Spa" erzielte das MentalSpa den drittenPlatz, in der Kategorie Best Signature Treatment wurde das MentalSpa auf denzweiten Platz und als bestes österreichisches Haus gereiht. Mental-Coach undSpa-Leiterin Diana Sicher-Fritsch errang den dritten Platz in der Kategorie"Beste Spa-Managerin" und den Titel "best in Austria".MentalSpa mit GesundheitsmodellEin eigens für die Wellness-Hotellerie entwickeltes und prämiertes einzigartigesGesundheitsmodell ergänzt das Angebot." Wissenschaftliche Methoden unterstützendie Nachweisbarkeit und die Nachhaltigkeit unseres Modells ", so DianaSicher-Fritsch. Der European HEALTH & SPA AWARD wurde zum elften Mal vergebenund gilt als Oscar für Wellnessunternehmen in Europa. Die ausgezeichneten Häuserwerden mittels Mystery Guesting geprüft.