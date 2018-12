Drei, zwo, eins... Start: Deutsche Landstreitkräfte werden digital (FOTO)

Strausberg (ots) -Eingebettet in das Führungsseminar des Heeres 2018 hat derInspekteur des Heeres, Generalleutnant Jörg Vollmer, am 6. Dezemberan der Offizierschule des Heeres in Dresden den Startschuss zurDigitalisierung der deutschen Landstreitkräfte gegeben. Damit habenbeide Angriffsachsen des Plans Heer die Startlinie überschritten.Der Plan Heer ist ein strategisch angelegter Gesamtplan. Mit ihmhat die größte Teilstreitkraft der Bundeswehr mehrere Zieleanvisiert. Das zeitlich erste Ziel war die Aufstellung der Test- undVersuchsstrukturen, gemeinsam mit Kräften der OrganisationsbereicheZentraler Sanitätsdienst der Bundeswehr, Streitkräftebasis sowieCyber- und Informationsraum. Das Heer hat die Pilotfunktionübernommen und wird gemeinsam mit allen Beteiligten unterrealitätsnahen Bedingungen neue digitale Technologien testen underproben.mehr auf www.deutschesheer.dePressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.orgwww.deutschesheer.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell