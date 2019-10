Drei von vier Deutschen wollen nicht mehr in die Türkei verreisen

Hamburg (ots) - Ein Großteil der Deutschen hat nach der türkischenMilitäroffensive in Syrien große Bedenken, in näherer Zukunft einenUrlaub in der Türkei zu buchen. Laut einer am Dienstag erhobenenUmfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos sind mehrals drei Viertel aller Bundesbürger (76%) der Meinung, dass sich diepolitische Lage in der Türkei in den letzten Jahren so starkverändert hat, dass sie das Land momentan nicht als Tourist besuchenwürden. Vor allem ältere Mitbürger (ab 55 Jahren) äußern hierBedenken (85%).Jeder Zweite fordert Hilfe für die KurdenEine Mehrheit der Deutschen findet außerdem, dass der Westen dieKurden im Konflikt mit der Türkei stärker unterstützen sollte. Weitmehr als jeder zweite Befragte (57%) stimmt der Aussage zu, dass dieKurden in der Vergangenheit einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfungdes internationalen Terrorismus geleistet haben und dass der Westensie nun nicht im Stich lassen dürfe. Nicht einmal jeder Fünfte (18%)widerspricht dieser Forderung.Uneinigkeit, ob Türkei wichtiger Partner bleiben sollteHinsichtlich der zukünftigen Beziehungen Deutschlands und der EUzur Türkei sind die Deutschen geteilter Meinung. Vier von zehnBundesbürgern (41%) vertreten die Ansicht, dass die Türkei trotzaller Kritik an der Syrien-Offensive weiterhin ein wichtiger Partnerbleiben sollte - insbesondere in der Bewältigung derFlüchtlingskrise. Etwa ebenso viele Befragte stimmen dem nicht zu(43%), der Rest ist unentschieden.MethodeRepräsentative Overnight Online-Umfrage mit dem Ipsos i:omnibusunter 1.013 Personen ab 16 Jahren in Deutschland. Feldzeit: 15.Oktober 2019.IpsosIpsos ist die Nummer 3 weltweit in der Marktforschungsbranche mitmehr als 18.000 Mitarbeitern und starker Präsenz in 90 Ländern.Unsere Forschungsexperten, Analysten und Wissenschaftler verfügenüber das breite Know-How von Multi-Spezialisten, das tiefe Insightsin Handlungen, Meinungen und Motivationen von Bürgern, Konsumenten,Patienten, Käufern oder Mitarbeitern ermöglicht. Wir haben die großeBandbreite unserer Lösungsansätze in 18 Service Lines zusammengefasstund unterstützen damit über 5000 Kunden weltweit.1975 in Paris gegründet, wird Ipsos bis heute von Forscherngeführt. In Deutschland sind wir mit ca. 700 Mitarbeitern an sechsStandorten präsent: Hamburg, Mölln, Berlin, Frankfurt, Nürnberg undMünchen.Pressekontakt:Ipsos GmbHRouven Freudenthalrouven.freudenthal@ipsos.com040 800 96 4037Original-Content von: Ipsos GmbH, übermittelt durch news aktuell