Drei neue Partner bei zeb

Münster (ots) - Die Strategie- und Managementberatung zeb, spezialisiert auf dieeuropäische Financial-Services-Industrie, hat ihre Führungsmannschaft imdeutschsprachigen Raum um zwei ausgewiesene Finanzdienstleistungsspezialistenverstärkt. Zu Jahresbeginn sind Sandra Douqué (36) und Christian Rupp (45) insFührungsgremium eingetreten. Beide sind seit vielen Jahren für zeb im Einsatzund verfügen über umfangreiche Erfahrungen in vertrieblichen und prozessualenFragestellungen. Douqué und Rupp sind von den Standorten Hamburg bzw. Münchenaus europaweit für zeb-Kunden tätig. Ebenfalls zum Partner ernannt wurde PaoloCiccarese (47), der aus dem Office in Mailand heraus den italienischen Marktmanagt.Insgesamt umfasst der Führungskreis der Strategie- und Managementberatungnunmehr 62 Partnerinnen und Partner, die Banking- und Insurance-Kunden in ganzEuropa und Nordamerika betreuen. zeb, mit inzwischen 1.000 Mitarbeiterinnen undMitarbeitern, hat sein Beratungsportfolio in den letzten Jahren deutlichinternationalisiert und das Netz der Standorte sukzessive ausgebaut, daGroßbanken und internationale Versicherer zunehmend die Dienstleistungen desFinancial-Services-Spezialisten nachfragen.Hier finden Sie weitere Informationen: zeb-consulting.com.Als führende Strategie- und Managementberatung bietet zeb seit 1992Transformationskompetenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette im BereichFinancial Services in Europa. In Deutschland unterhalten wir Büros in Frankfurt,Berlin, Hamburg, München und Münster (Hauptsitz). Internationale Standortebefinden sich in Amsterdam, Kiew, Kopenhagen, London, Luxemburg, Mailand,Moskau, New York City, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich. Zu unserenKunden zählen neben europäischen Groß- und Privatbanken auch Regionalbanken undVersicherungen sowie Finanzintermediäre aller Art. Bereits mehrfach wurde unserUnternehmen in Branchenrankings als "Bester Berater" der Finanzbrancheklassifiziert und ausgezeichnet.Pressekontakt:Franz-Josef ReuterHead of Public & International AffairsPhone +49.251.97128.347E-Mail Franz-Josef.Reuter@zeb.de