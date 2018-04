Drei neue Mitglieder verstärken den Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft

München (ots) - Im Rahmen seiner jüngsten Sitzung hat derZukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft drei neue Mitglieder in seinenReihen begrüßt:- MdL Georg Eisenreich, Staatsminister für Digitales, Medien undEuropa- MdL Franz Josef Pschierer, Staatsminister für Wirtschaft,Energie und Technologie- Prof. Dieter Spath, Präsident der Deutschen Akademie derTechnikwissenschaften (Acatech)Alfred Gaffal, Präsident der vbw - Vereinigung der BayerischenWirtschaft e. V. und Vorsitzender des Zukunftsrats der BayerischenWirtschaft erklärte dazu: "Ich freue mich sehr, dass alle drei sichsofort bereit erklärt haben, im Zukunftsrat der BayerischenWirtschaft mitzuwirken. Sie bringen Kompetenz,Gestaltungsmöglichkeiten und Wissen auf zentralen Zukunftsfeldernmit, wahren Kontinuität und bereichern nochmals die Arbeit imZukunftsrat."Gaffal bedankte sich bei den Staatsministern Ilse Aigner undMarcel Huber, die aufgrund ihrer neuen Zuständigkeiten aus demZukunftsrat ausscheiden, jedoch bei themenbezogenen Aufgaben dieArbeit des Zukunftsrates weiterhin mitgestalten.Seit seiner Gründung im Jahr 2014 gibt der ZukunftsratOrientierung im Hinblick auf die großen technologischen Trends dernächsten fünf bis zehn Jahre. In konkreten Handlungsempfehlungenzeigt er auf, was zu tun ist, damit Bayern auch morgen ein führenderInnovationsstandort ist. "Im Zukunftsrat ziehen von Anfang anPolitik, Wissenschaft und Wirtschaft an einem Strang, um Wohlstandund Beschäftigung am Standort Bayern langfristig zu sichern. Mir istwichtig, dass wir dabei immer die Chancen aufzeigen, die im Einsatzneuer Technologien liegen: einerseits für unsere Wirtschaft, geradeauch für den unternehmerischen Mittelstand, andererseits für dieGesellschaft in ihrer ganzen Breite", betonte Gaffal.Aktuelles Schwerpunktthema des Zukunftsrats der BayerischenWirtschaft ist die Gesundheit in all ihren Facetten. In einem großenKongress am 16. Juli 2018 im MOC in München werden die Ergebnissepräsentiert. Der Zukunftsrat stellt sich den Fragen des Publikums,und zahlreiche Exponate machen die technologische Entwicklungbegreifbar. Anmeldungen sind ab sofort unter dem Webcode VA94100 aufwww.vbw-bayern.de möglich.Den Vorsitz des Zukunftsrats üben Alfred Gaffal und Prof. WolfgangA. Herrmann, Präsident der Technischen Universität München, gemeinsamaus. Die weiteren Mitglieder des Zukunftsrats der BayerischenWirtschaft sind:- Prof. Manfred Broy, Gründungspräsident und wissenschaftlicherGeschäftsführer des Zentrum Digitalisierung.Bayern- Prof. Ansgar Büschges, Lehrstuhl für Neurobiologie /Tierphysiologie, Universität zu Köln- Prof. Hans-Jörg Bullinger, Mitglied des Senats derFraunhofer-Gesellschaft, Aufsichtsratsvorsitzender TÜV SÜD- Prof. Thomas Hamacher, Lehrstuhl für Erneuerbare und NachhaltigeEnergiesysteme, TU München- Prof. Gerd Hirzinger, ehem. Direktor (jetzt Berater) des DLRRobotik und Mechatronik Zentrums RMC- Prof. Udo Lindemann, Ordinarius i. R. für Produktentwicklung,Technische Universität München- Dr. Norbert Lütke-Entrup, Head of Technology and InnovationManagement, Corporate Technology Siemens AG- Prof. Sabine Maasen, Friedrich Schiedel-Stiftungslehrstuhl fürWissenschaftssoziologie, TU München- Prof. Reimund Neugebauer, Präsident Fraunhofer-Gesellschaft- Prof. Wolfgang Peukert, Lehrstuhl für Feststoff- undGrenzflächenverfahrenstechnik, Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-Nürnberg- Prof. Birgit Spanner-Ulmer, Direktorin Produktion und TechnikBayerischer Rundfunk- Prof. Günther Wess, Präsident und CEO Helmholtz Zentrum München,Vizepräsident der Helmholtz-Gemeinschaft- Prof. Michael F. Zäh, Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen undFertigungstechnik im iwb der TU MünchenKontakt:Tobias Kochta, Tel. 089-551 78-399,E-Mail: tobias.kochta@ibw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell