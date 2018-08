Bremen (ots) - Am Montag (20.8.) um 23:15 Uhr startet die dritteStaffel der Neuauflage der bekannten Radio Bremen-Dokumentationsreihe"Unter deutschen Dächern" im NDR/RB-Fernsehen. In drei Folgen schauendie Macherinnen wieder unter (nord-)deutsche Dächer.Montag, 20. August 2018, 23:15 UhrUnter deutschen Dächern: Die Abi-PrüfungSchüler von ihrem letzten regulären Schultag bis zum Abiballbegleitet der Radio Bremen-Film von Marianne Strauch. In dieser Zeitbestimmt der Druck einer guten Note das Leben der Schüler. Dazukommen Versagensängste und die Unsicherheit vor dem, was danachkommt. Aber auch Vorfreude auf die große Freiheit. Dabei geht es vorallem um die Frage: Wer will ich mal werden? Das Filmteam begleitetdie Abiturienten beim Lernen, Jobben, in der Familie und schließlichbei den Prüfungen. In den Momenten unmittelbar vor den Tests wird dieAnspannung und Nervosität körperlich spürbar. Dann scheint die Zeiteinen Moment still zu stehen. Es geht um viel, es geht um ihreZukunft.Donnerstag, 23. August 2018, 23:30 UhrUnter deutschen Dächern: Umzug ins AltersheimIrgendwann kommt der Tag, an dem sich der Mensch eingestehen muss:Ich kann nicht mehr. Nicht mehr alleine laufen. Nicht mehr alleinezurechtkommen. Nicht mehr alleine leben. Dann steht häufig der Umzugins Altersheim an. Der Radio Bremen-Film von Anke Kültür fragt:Welche individuellen Gründe und Ängste spielen bei diesem ganzbesonderen Umzug mit? Gelingt die Eingewöhnung in das neue Heim? Undwie arrangiert man sich mit den vielen gleichaltrigen, oft dementenMitbewohnern, wenn man sich selbst noch als sehr fit wahrnimmt? DerFilm zeigt die Emotionen des Auszuges, des Hintersichlassens, aberauch Freude und Energie, die im neuen sozialen Umfeld entstehenkönnen, und stellt die Frage: Welche Rolle spielt die Endlichkeit desLebens bei diesem Neuanfang?Montag, 27. August 2018, 23:15 UhrUnter deutschen Dächern: Mann oder FrauDer Radio Bremen-Film von Susan Tratz zeigt Menschen, die sichvoller Mut die Frage stellen: Wer will ich sein? Welcher Stilentspricht meinem Gefühl? Ein Beispiel ist Karsten, ein "richtigerKerl", 1,82 Meter groß, fährt Motorrad und arbeitet als Busfahrer. Erlebt gern als Mann, aber manchmal möchte Karsten sich in eine Frauverwandeln. In Ekaterina.Geholfen hat ihm bei dieser Verwandlung Karin Robrahn-FaulsTransgenderservice "Schwesternzeit".Wie wird man mit einem derartigen Bedürfnis innerhalb derGesellschaft akzeptiert? Der Film öffnet den Blick in das Leben vonMenschen, die sich den gesellschaftlichen Konventionen nichtunterwerfen können."Unter deutschen Dächern" ist eine Produktion der Bremedia GmbH imAuftrag von Radio Bremen © 2018Fotos und Videos können unter presseinfo@radiobremen.de angerufenwerden. Fotos sind auch bei ARD Foto (http://www.ard-foto.de)abrufbar, die Produktionen stehen für akkreditiertePressevertreterinnen und -vertreter im NDR Presseportal(https://www.ndr.de/presseportal/) zur Ansicht bereit.Pressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell