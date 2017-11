Mainz (ots) -Von der Wüste Gobi über die Sahara bis nach Costa Rica: An dreiAdventssonntagen, jeweils 19.30 Uhr, besucht Dirk Steffens für dieZDF-Sendung "Terra X: Faszination Erde" wieder faszinierende Regionender Welt.In der Ausgabe "Planet der Wälder" am Sonntag, 3. Dezember 2017,erforscht der Naturfilmer die komplexesten Lebensräume unserer Welt.Dirk Steffens führt die Zuschauer durch die seltsamen Trockenwälderder Wüste Gobi bis zu den mächtigen Urwaldriesen im DschungelPanamas. Der Moderator macht sich dabei auf die Suche nach dem wahrenWert der Wälder und entdeckt erstaunliche Zusammenhänge.Am Sonntag, 10. Dezember 2017, entdeckt Dirk Steffens in "Sahara -Schätze im Sandmeer" einzigartiges Leben, Spuren vergangenerImperien, kostbare Güter und verborgenes Wasser. Der Naturfilmerzeigt, wie Mensch und Tier in einem der unwirtlichsten Lebensräumeder Welt überleben, wieso es mehr Wasser in der Wüste gibt, als mandenkt - und wie es gelingt, der Königin der Wüsten ihre Schätze zuentlocken.Am dritten Advent begibt sich Dirk Steffens in "Costa Rica - Wildund weltbewegend" (Sonntag, 17. Dezember 2017) in einen Schmelztiegelder Evolution: Der Brückenschlag zwischen den einst getrenntenKontinenten Nord- und Südamerika hat Costa Rica zu einemeinzigartigen Stück Erde geformt. Dirk Steffens beleuchtet dieSchicksale vieler Tierarten. So erfährt der Zuschauer beispielsweise,wie Kolibris als kleinste Vögel der Welt eine Herkulesaufgabemeistern, wie man die majestätischen Aras vor dem Aussterben bewahrenwill, wie man die Langsamkeit des vielleicht faulsten Tieres der Erdemisst - und weshalb es gerade deshalb so erfolgreich ist.Dirk Steffens im Porträt: http://ly.zdf.de/GsLT9/Pressemappe: http://ly.zdf.de/nxW3q/http://terrax.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFPressehttp://facebook.com/ZDFterraXAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/faszinationerdePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell