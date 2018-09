Mainz (ots) -Nach einer erfolgreichen Sommersaison auf dem Mainzer Lerchenbergstartet ZDF-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel mit "Fernsehgarten ontour" live in den Herbst und präsentiert ab 30. September, 11.50 Uhr,an drei Sonntagen im ZDF Stars, Musik und Urlaubsträume ausStralsund.Die Show gastiert in der Hansestadt, deren Altstadt zumWeltkulturerbe der UNESCO zählt. Auf der Open-Air-Bühne aufStralsunds Hafeninsel begrüßt Andrea Kiewel in der ersten AusgabeHelmut Lotti, Pur, Tom Gaebel, Karat, Linda Hesse, The Dark Tenor,Angelo Kelly & Family, Michael Schulte und viele andere.Weltpremiere und Rekordversuch im "Fernsehgarten on tour":Kraftsportler Gregor Lelinski versucht mit reiner Muskelkraft 20Sekunden lang, zwei in unterschiedliche Richtungen pullendeRuder-Achter festzuhalten. Besetzt sind die Boote mit Ruderern desStralsunder Ruderclubs.Koch Björn Kapelke, ein gebürtiger Stralsunder, kreiert einklassisches Drei-Gänge-Menü aus der Region, das zum Nachkochenanimiert. Und in kurzen Filmen begegnet "Leute heute"-ModeratorFlorian Weiss besonderen Menschen und porträtiert schöne Orte undLandschaften rund um Stralsund.In der zweiten Show "ZDF-Fernsehgarten on tour" aus Stralsund amSonntag, 7. Oktober, um 12.00 Uhr sind unter anderen Vicky Leandros,Christina Stürmer, Olaf Berger, Sebastian Hämer, Vincent Gross,Goldmeister, Schlagerlegenden, Eagle-Eye Cherry und die Lochis zuGast. In der dritten Ausgabe am Sonntag, 14. Oktober, um 12.20 Uhrstehen Sport und Spiel im Mittelpunkt eines abwechslungsreichenProgramms. Gäste dieser Ausgabe sind unter anderen Pur, WolfgangLippert, Alexander Knappe, Bell, Book & Candle, Joey Heindle,Beatrice Egli, Frank Schöbel, Lea und Assaf Kacholi.https://zdf.de/show/zdf-fernsehgartenhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 7016100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/fernsehgartenontourPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell