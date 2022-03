Drei Wochen Krieg in der Ukraine

KIEW (dts Nachrichtenagentur) - Die russische Invasion in der Ukraine läuft mittlerweile seit drei Wochen. Auch in der Nacht zu Donnerstag wurden wieder mehrere ukrainische Großstädte beschossen. Unter anderem wurde in der ukrainischen Hauptstadt Kiew am frühen Morgen ein Wohnhaus von den Überresten einer abgeschossenen Rakete getroffen - mindestens eine Person soll dabei getötet worden sein.

Raketenbeschuss gab es unterdessen auch in der nördlichen Stadt Tschernihiw sowie in Mariupol im Süden. Die Verhandlungen zwischen beiden Konfliktparteien hatten zuletzt Fortschritte gemacht, eine Lösung ist aber dem Vernehmen nach noch nicht greifbar. So soll es zwar einen Entwurf für eine Einigung geben - dieser spiegelt nach ukrainischen Angaben aber bisher nur die russischen Forderungen wider. Es war zunächst unklar, in welchem Umfang die Gespräche am Donnerstag fortgesetzt werden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur