Hamburg (ots) - Die sogenannten "Midterms", die Kongresswahlen inder Mitte der Amtszeit eines US-Präsidenten, gelten als Stimmungsbildzur Politik des Weißen Hauses. Bei den "Midterms" am 6. November wirdsich also auch zeigen, ob Donald Trumps Politikstil Zustimmung beiden Wählerinnen und Wählern findet. Ein Drittel des Senats und dasgesamte Repräsentantenhaus werden bei den Wahlen neu besetzt, dazueinige Gouverneure gewählt. Der NDR berichtet im Ersten in drei"Weltspiegel"-Ausgaben direkt vor, während und nach der Wahl von derAbstimmung. Dazu kommen in der Nacht vom 6. auf den 7. November - vonDienstag auf Mittwoch - Livestreams mit Stimmen und Stimmungen ausvielen Orten der USA auf tagesschau.de. tagesschau24 zeigt dieLivestreams im linearen Fernsehen, einige sind auch im Radio auf NDRInfo zu hören.Bereits die reguläre "Weltspiegel"-Ausgabe am Sonntag, 4.November, um 19.20 Uhr ist vollständig den Kongresswahlen gewidmet.Moderator ist NDR Fernseh-Chefredakteur Andreas Cichowicz. Der"Weltspiegel extra" live aus Washington in der Nacht vom 6. auf den7. November ab 0.35 Uhr trägt den Untertitel "Denkzettel für DonaldTrump?". ARD-Korrespondent Stefan Niemann berichtet über den Tag, dieErwartungen von Trumps Unterstützern und über die Hoffnungen seinerpolitischen Gegner. Am nächsten Morgen - Mittwoch, 7. November -informiert der "Weltspiegel extra - Nach den Kongresswahlen" ab 9.05Uhr über die ersten Ergebnisse der "Midterms" und zeigt Reaktionen u.a. in Berlin und Brüssel. Moderator ist wieder Andreas Cichowicz.Online, auf tagesschau24 und im Radio auf NDR Info berichtenARD-Korrespondentinnen und -Korrespondenten nachts vom 6. auf den 7.November über die Kongresswahlen - aus Washington, Florida, von derWestküste, aus Denver /Colorado und aus Indiana. Die Streams werdenin einer kleinen Stadt im mittleren Westen produziert, derenBevölkerungszusammensetzung in etwa der der USA entspricht. DieseProgrammangebote auf www.tagesschau.de, tagesschau24 und NDR Infoergänzen die Sondersendungen im Ersten. Zuschauerinnen und Zuschauerkönnen sich über Kommentare in sozialen Medien beteiligen. ErsteErgebnisse werden auch in diesen Streams bekannt gegeben undeingeordnet. Der Start der vier jeweils halbstündigen Live-Streamsist geplant für 22.45 Uhr, 1.05 Uhr, 3.05 Uhr und 5.00 Uhr. Dieletzten drei sind auch auf NDR Info zu hören.Sendetermine "Weltspiegel": Sonntag, 4. November, 19.20 Uhr;Dienstag, 6. November, 0.35 Uhr; Mittwoch, 7. November, 9.05 Uhr, DasErsteLive-Streams: ab Dienstag, 6. November, 22.45 Uhr, tagesschau.de,tagesschau24 und NDR Info