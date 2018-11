Hannover (ots) - Im Jahr 2017 infizierten sich weltweit fast 5.000Menschen täglich mit HIV - insgesamt 1,8 Millionen Menschen. JungeFrauen in Afrika südlich der Sahara stellen nach wie vor eine dergefährdetsten Gruppen dar: Drei Viertel der jährlichen Neuinfektionenbei 15- bis 19-Jährigen betreffen Mädchen und junge Frauen. Daraufmacht die Deutsche Stiftung (DSW) anlässlich des Welt-Aids-Tagesaufmerksam.In Afrika südlich der Sahara haben sich lediglich 22 Prozent derFrauen zwischen 15 und 19 Jahren auf HIV testen lassen - obwohl sieeinem hohen Risiko ausgesetzt sind, mit HIV infiziert zu werden."Zu viele Mädchen wissen nicht, dass sie infiziert sind", sagtRenate Bähr, Geschäftsführerin der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung(DSW). "Dieses Wissen sowie der Zugang zu medizinischer Behandlungsind Schlüsselfaktoren, um die Epidemie zu überwinden. Um weitereInfektionen zu vermeiden, sind Präventionsmaßnahmen wieSexualaufklärung, Zugang zu Verhütungsmöglichkeiten sowie bessererSchutz vor sexueller Gewalt entscheidend. Hierfür bedarf es gezielteInvestitionen in die Gesundheit und Rechte von Mädchen und Frauen."Über die DSWDie DSW ist eine international tätige Entwicklungsorganisation.Ziel unserer Arbeit ist es, zur Umsetzung des Menschenrechts aufFamilienplanung und zu einer zukunftsfähigen Bevölkerungsentwicklungbeizutragen. Jugendliche sind daher die wichtigste Zielgruppe unsererProjekte. Auf nationaler und internationaler Ebene nehmen wirEinfluss auf politische Entscheidungsprozesse in den BereichenGesundheit, Familienplanung und Gleichstellung der Geschlechter.Weitere Informationen5 Fragen 5 Antworten ->https://www.dsw.org/5-fragen-5-antworten-zu-hiv-und-aids/Pressekontakt:Ute StallmeisterPressesprecherinDeutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)Hindenburgstr. 2530175 HannoverTelefon: 0511 94373-31E-Mail: ute.stallmeister@dsw.orgInternet: www.dsw.orgOriginal-Content von: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, übermittelt durch news aktuell